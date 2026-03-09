Wilander insiste: la ATP debe reconocer a Vilas como número uno

La ATP debe reconocer a Vilas como número uno, es la frase que recorre algunos puntos del planeta tenis. Durante casi medio siglo, el tenis mundial convive con una controversia que nunca terminó de resolverse: si Guillermo Vilas fue realmente el número uno del mundo y la historia lo dejó afuera por una falla del sistema de ranking. Ahora, el debate volvió a encenderse con una voz de peso. El sueco Mats Wilander, ex líder del circuito, exigió públicamente que la Association of Tennis Professionals (ATP) corrija lo que muchos consideran una injusticia histórica: reconocer retroactivamente al campeón argentino como el verdadero rey del tenis en los años setenta.

“Cada día que pasa sin corregir esto es una injusticia mayor. El tenis le debe mucho a Vilas”, afirmó Wilander en una entrevista con el portal especializado en tenis CLAY. Para el ex tenista sueco, ocho veces campeón de Grand Slam, la evidencia histórica es contundente y la negativa del organismo rector del circuito masculino constituye “un error que debería ser corregido”.

Cuando le entregó un premio al español Rafael Nadal y la platea se emocionó

El reclamo cobra especial sensibilidad por el presente personal de Vilas. El argentino, nacido en Mar del Plata el 17 de agosto de 1952, tiene hoy 73 años y vive en Europa prácticamente retirado de la vida pública, acompañado por su esposa y sus hijos. Desde hace años enfrenta una enfermedad neurodegenerativa que ha deteriorado su salud y lo mantiene lejos de los focos mediáticos.

En los años setenta el poder del tenis profesional estaba concentrado principalmente en Estados Unidos y Europa occidental. Las grandes federaciones, torneos y medios influyentes pertenecían a ese eje.

En sus primeros tiempos cuando la fotografía era aún en blanco y negro

En ese contexto, figuras como Connors o Björn Borg tenían un peso enorme en el circuito. Vilas, aunque era una superestrella deportiva, provenía de Argentina y del circuito latinoamericano, una región con menor influencia política dentro del tenis internacional en esa época.

Muchos historiadores del tenis sostienen que esa asimetría también influyó en la manera en que se construyó la narrativa oficial del ranking.

El reclamo moderno surgió a partir de la investigación del periodista argentino Eduardo Puppo y del matemático rumano Marian Ciulpan. Su análisis de resultados indicó que Vilas habría sido número uno durante varias semanas de 1975 si se hubieran computado correctamente todos los torneos.

El trabajo dio origen al documental Guillermo Vilas: Settling the Score, que internacionalizó el reclamo.

Sin embargo, tras revisar el caso, la ATP respondió en 2021 que no cambiaría la historia oficial del ranking, reafirmando que las clasificaciones se rigen por las metodologías aplicadas en su momento.

Guillermo Vilas en el torneo de Forest Hill en 1977

El año que Vilas dominó el tenis

La controversia se remonta a mediados de la década de 1970, cuando Vilas protagonizó una de las temporadas más extraordinarias del tenis moderno.

En 1977, el argentino firmó una campaña histórica: ganó 16 torneos, una cifra récord para una temporada en la era abierta, y obtuvo dos títulos de Grand Slam, en French Open y en US Open. En París derrotó al estadounidense Brian Gottfried en la final, mientras que en Forest Hills venció a Jimmy Connors, entonces el gran dominador del circuito.

Ese mismo año además ganó torneos en Kitzbühel, Washington, Louisville, South Orange, Bogotá, Teherán y Santiago, entre otros. Su racha más impresionante llegó sobre polvo de ladrillo: 46 victorias consecutivas en esa superficie, un registro que durante décadas se mantuvo como referencia histórica.

El marplatense ya había demostrado su potencial en 1975, temporada en la que conquistó ocho torneos y fue finalista en el Masters de fin de año. Sin embargo, fue 1977 el año que lo consolidó como una figura global.

A lo largo de su carrera conquistó 62 títulos individuales, entre ellos cuatro Grand Slam:

French Open 1977

US Open 1977

Australian Open 1978

Australian Open 1979

Hasta hoy sigue siendo el tenista latinoamericano con más títulos de Grand Slam en singles.

Un Vilas ya maduro con la raqueta en alto

El ranking que cambió la historia

El centro de la controversia está en el sistema de clasificación que utilizaba la ATP en aquellos años. El ranking mundial había sido creado en 1973, pero su metodología difería radicalmente de la actual. Mientras que hoy el ranking se calcula por acumulación de puntos, en la década de 1970 el sistema se basaba en un promedio de resultados: el total de puntos obtenidos se dividía por la cantidad de torneos disputados.

se método terminó beneficiando a Connors. El estadounidense terminó la temporada con un promedio de 59,80, mientras que Vilas quedó segundo con 57,50, a pesar de haber ganado más torneos y más partidos. La discusión no terminó allí. Según estudios posteriores, si se aplicara el sistema de puntos actual o si se consideraran todos los resultados de la temporada, Vilas habría alcanzado el número uno durante varias semanas, particularmente en 1975 y 1977.

Mats Wilander a los 61 años sigue con su reclamo

La investigación que reabrió el caso

La controversia volvió al centro de la escena gracias al periodista argentino Eduardo Puppo, quien dedicó más de diez años a reconstruir la temporada punto por punto. Puppo y el matemático rumano Marian Ciulpan analizaron miles de resultados del circuito y concluyeron que, con los datos completos, Vilas debería haber sido número uno del mundo durante al menos cinco semanas en 1975.

El trabajo derivó en una solicitud formal a la ATP para que revisara el ranking histórico. La investigación también inspiró el documental Guillermo Vilas: Settling the Score, estrenado internacionalmente en plataformas de streaming, que reconstruye la lucha del tenista argentino por ese reconocimiento. Sin embargo, en 2021 la ATP rechazó el reclamo, argumentando que el ranking oficial se rige por los criterios vigentes en cada época y que no corresponde modificarlo retroactivamente.

Un precedente en el tenis femenino

l argumento de la ATP choca con un antecedente en el circuito femenino. En 2007, la Women’s Tennis Association (WTA) revisó su historia y reconoció retroactivamente a la australiana Evonne Goolagong Cawley como número uno del mundo en 1976, corrigiendo un error estadístico que la había dejado detrás de Chris Evert. Ese caso suele ser citado por quienes defienden el reconocimiento a Vilas.

Un legado que trasciende el ranking

Más allá del debate estadístico, el impacto de Vilas en el tenis es indiscutible. Fue el primer gran campeón argentino de la era abierta y el responsable de que el tenis se convirtiera en un deporte masivo en el país. Su figura inspiró a generaciones posteriores de jugadores, desde Gabriela Sabatini hasta Juan Martín del Potro. El propio Wilander lo resumió con una frase que sintetiza el sentimiento de buena parte del mundo del tenis: “Vilas cambió el tenis para siempre. Si las pruebas dicen que fue número uno, el deporte debería reconocerlo”.

Casi medio siglo después de aquellas temporadas memorables, el debate sigue abierto. Y para muchos, el tenis aún tiene una deuda pendiente con el gran campeón de Mar del Plata.