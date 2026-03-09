Dolores Solá en Morón: un «Salto Mortal» para celebrar 15 años de mística y tango

El Oeste se prepara para recibir a una de las intérpretes más singulares y potentes de la música popular argentina. La llegada de Dolores Solá en Morón no es un evento más en la agenda cultural; representa el aniversario de un quiebre estético en el tango contemporáneo. Con su espectáculo «Salto Mortal», Solá invita a un viaje retrospectivo hacia aquel Buenos Aires de la Belle Époque, moderno y en ebullición, donde la identidad nacional se forjaba entre pasodobles, fados y fox trots. La cita será en «La Bartolina», un espacio que promete la intimidad necesaria para desplegar este universo de gemas ocultas.

Acompañada por la dirección musical de Diego Rolón en guitarra y Alejandro Montaldo en piano y bandoneón, la cantante se propone revalidar por qué es considerada por la crítica internacional como una «tercera vía» fascinante entre Gardel y Piazzolla. Aquel disco, editado originalmente en 2009, fue un acto de audacia que hoy, 15 años después, mantiene su vigencia y seducción.

El universo de Salto Mortal: entre el cabaret y el circo criollo

El concepto de «Salto Mortal» nació de la necesidad de Dolores de explorar un repertorio que los grandes cantores nacionales como Ignacio Corsini, Agustín Magaldi o el propio Carlos Gardel supieron interpretar, pero que a menudo quedaba bajo la sombra de los tangos más difundidos. Dolores Solá pondrá el cuerpo a canciones camperas y valses que hablan de un país cosmopolita y audaz.

Este equilibrio ecléctico que propone Solá no busca la nostalgia vacía, sino la reconstrucción de una identidad compleja. La prensa especializada ha destacado durante años su capacidad para transmitir atmósferas cargadas de poesía. Desde la revista «MU», el periodista Pablo Marchetti definió su estilo como una «trinchera de melodías» capaz de resucitar muertos, subrayando que Lola no solo canta, sino que habita cada frase con un carisma fuera de serie.

Trayectoria y reconocimientos de una intérprete única

La carrera de Dolores Solá está marcada por su liderazgo en La Chicana, el grupo que fundó junto a Acho Estol en los años 90 y que revolucionó el tango con una mirada rockera y descarnada. Sin embargo, su faceta solista le permitió profundizar en una veta más teatral y cinematográfica.

Reconocimiento en España: El diario El País señaló que Lola inaugura posibilidades fascinantes al contravenir las disyuntivas clásicas de la argentinidad.

El diario El País señaló que Lola inaugura posibilidades fascinantes al contravenir las disyuntivas clásicas de la argentinidad. Impacto en Londres: La revista Songlines describió su voz como «ahumada y nocturna», destacando su presencia escénica magnética.

La revista Songlines describió su voz como «ahumada y nocturna», destacando su presencia escénica magnética. Versatilidad: En Nueva York, la crítica musical la comparó con una estrella de cine de la pantalla grande, elogiando su capacidad para sonar seductora y autoritaria en una misma estrofa.

Información del show en La Bartolina: entradas y ubicación

Para los seguidores de Dolores Solá, la presentación en el centro cultural de la calle French será una oportunidad única de ver a la artista en un formato cercano. El show está programado para el sábado 14 de marzo a las 21 hs.

La dirección musical estará a cargo de Diego Rolón, un guitarrista que ha trabajado con figuras de la talla de Liliana Herrero y Mercedes Sosa, lo que garantiza una calidad sonora de excelencia. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline, y se recomienda adquirirlas con antelación dado el cupo limitado del espacio.

Detalles del Evento

Ítem Información Fecha Sábado 14 de marzo de 2026 Hora 21:00 hs Lugar La Bartolina (Morón) Artistas Dolores Solá, Diego Rolón, Alejandro Montaldo Tickets Disponibles en Passline

Ver cantar a Lola Solá es una experiencia que trasciende lo musical. Su timbre extraño y privilegiado le permite adaptarse a un abanico de emociones que van desde la burla hasta la fragilidad extrema. Como bien señalaron Pipo Lernoud y Alfredo Rosso en la revista La Mano, su voz sabe ser potente en el reducido cosmos de tres minutos que dura una canción.