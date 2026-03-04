El renacer de un ícono de Hurlingham: Amor y Pan vuelve a abrir sus puertas

Para los vecinos de Hurlingham, Amor y Pan nunca fue simplemente un restaurante; fue un refugio de calidez, diseño boutique y sabores que remiten al hogar. Tras un período de ausencia, la noticia de su regreso bajo el concepto de Amor y Pan Social Club ha generado una verdadera revolución en el pulso cultural del distrito.

Este espacio, que supo ganarse un lugar en el corazón de la zona por su atención personalizada y sus productos de calidad superior, vuelve con una propuesta que trasciende lo gastronómico para convertirse en un centro de experiencias multisensoriales.

El espíritu del proyecto se mantiene intacto: priorizar lo hecho a mano, el tiempo lento y la conexión real entre las personas. En esta nueva etapa, Amor y Pan no solo enciende sus hornos para ofrecer sus clásicos panes, sino que integra el arte, la música y la literatura en un calendario semanal diseñado para nutrir tanto el cuerpo como el alma. Es el regreso del espíritu «slow food» a las calles de Hurlingham, invitando a los clientes a dejar de lado la prisa por un rato.

Agenda semanal: Experiencias en Amor y Pan Social Club

La reapertura llega con una grilla de actividades que prometen convertir a Amor y Pan en el punto de encuentro obligado de cada fin de semana. Desde el esoterismo hasta el folklore musical y literario, hay una opción para cada tipo de vecino:

Viernes 7 de Tarot & Brunch (20 hs): Una propuesta mística que incluye el descubrimiento del arcano de nacimiento, espacios creativos para la expresión personal y, por supuesto, un brunch artesanal. (Valor: $20.000).

Una propuesta mística que incluye el descubrimiento del arcano de nacimiento, espacios creativos para la expresión personal y, por supuesto, un brunch artesanal. (Valor: $20.000). Sábado 8 de Piano Bar (21 hs): La noche se viste de gala con vermut, empanadas caseras y vino. El plato fuerte es el micrófono abierto y un emotivo homenaje a las grandes mujeres de la música. (Valor: $35.000).

La noche se viste de gala con vermut, empanadas caseras y vino. El plato fuerte es el micrófono abierto y un emotivo homenaje a las grandes mujeres de la música. (Valor: $35.000). Domingo 9 de Feria de Libros & Talleres (9:30 a 13 hs): El cierre del fin de semana es cultural, con una feria de libros seleccionados, talleres participativos y un brunch que combina lo dulce y lo salado para arrancar el domingo con energía. (Valor: $20.000).

Horno Encendido: El corazón de Amor y Pan vuelve a latir

Más allá de los eventos sociales, el alma del lugar sigue siendo su panadería. La modalidad «Horno Encendido» permite a los nostálgicos volver a disfrutar de sus panes rellenos artesanales, piezas únicas por su leudado lento y rellenos generosos.

El menú de esta temporada se destaca por la utilización de ingredientes locales y estacionales. Además de los panes, sus brunchs se han vuelto leyenda por la pastelería fina y las opciones saladas que respetan recetas tradicionales con un toque moderno. Cada bocado en Amor y Pan cuenta una historia de dedicación, alejada de la producción industrial y enfocada en la nobleza de la materia prima.

Cómo reservar y promociones vigentes

Para asegurar un lugar en este esperado regreso, Amor y Pan maneja sus reservas mediante una seña del 50% a través de WhatsApp al 15 5912 1627. También podés seguirlos en Instagram como @somosamorypan para no perderte ninguna actualización de su menú diario.

Para fomentar el encuentro, han lanzado beneficios exclusivos:

Súper Promo Amig@s: 15% de descuento para mesas de 4 personas.

15% de descuento para mesas de 4 personas. Combo Cultural: 10% de descuento si te anotás en una segunda actividad de la semana.

El regreso de Amor y Pan es mucho más que la reapertura de un local comercial; es la recuperación de un espacio de identidad para Hurlingham, donde el aroma a pan recién horneado y la cultura vuelven a ser protagonistas de nuestra vida social.