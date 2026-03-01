Capitales de Medio Oriente, tierras en Río Negro y energía en Vaca Muerta en la Patagonia

Capitales de Medio Oriente en el sur argentino dejó de ser un paisaje remoto para convertirse en tablero de poder global: mientras en la Patagonia aterriza en silencio el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sus capitales avanzan sobre más de 50.000 hectáreas estratégicas en Río Negro y se posicionan en el corazón energético de Vaca Muerta. Tierras, agua dulce, costa atlántica y gas natural licuado: la geopolítica del Golfo ya no es una abstracción lejana, tiene coordenadas precisas en el mapa patagónico y un impacto directo en el futuro económico y territorial de la Argentina.

Realizará por primera vez una visita privada a la Argentina con destino a sus propiedades rurales en la provincia de Río Negro. La estancia Las Marías (foto de portada), ubicada en el paraje El Manso, sería el primer punto de su agenda informal en la Patagonia.

La belleza del Río Manso en La Patagonia.

Desde el 17 de febrero se desplegó un dispositivo de seguridad propio en la zona. La eventual llegada al aeropuerto de Bariloche coincidiría con un momento clave: días atrás, capitales estatales emiratíes formalizaron su ingreso al proyecto de producción, transporte y exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta hacia la costa rionegrina.

El brazo internacional de inversiones de la petrolera estatal de Abu Dhabi, XRG, firmó junto a YPF y la italiana Eni un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA), contrato vinculante que habilita la estructuración financiera global del proyecto Argentina LNG. XRG depende de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), una de las mayores compañías energéticas del mundo.

La simultaneidad entre la visita privada y la consolidación de inversiones estratégicas en energía refuerza el carácter político–económico de la presencia emiratí en el sur argentino.

A través del fideicomiso Amaike, capitales vinculados a la casa real de Abu Dhabi adquirieron más de 50.000 hectáreas en Río Negro. Las superficies se distribuyen en tres áreas estratégicas:

Cordillera (El Manso y El Foyel): al menos 1.700 hectáreas sobre la costa del río Foyel, en su desembocadura con el río Manso, lindero a la estancia Lago Escondido y a pocos kilómetros de Chile.

al menos 1.700 hectáreas sobre la costa del río Foyel, en su desembocadura con el río Manso, lindero a la estancia Lago Escondido y a pocos kilómetros de Chile. Alto Chubut: unas 19.300 hectáreas donde funciona un coto de caza mayor en nacientes del río Alto Chubut, territorio de uso tradicional mapuche-tehuelche.

unas 19.300 hectáreas donde funciona un coto de caza mayor en nacientes del río Alto Chubut, territorio de uso tradicional mapuche-tehuelche. Costa atlántica: cerca de 30.000 hectáreas en cinco parcelas rurales, incluyendo áreas próximas a Sierra Grande y Bahía Dorada, con pista de aterrizaje y acceso directo al mar.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan avanza sobre la Patagonia con sus capitales

Las operaciones comenzaron a formalizarse en 2017, aunque documentación sugiere gestiones previas, desde al menos 2013, con intermediación de empresarios argentinos.

En Bariloche, la figura visible fue el empresario emiratí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, vinculado al príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. En el plano local, el estanciero Tomás Bergter oficia como enlace logístico y social.

Al Yabhouni Al Dhaheri aparece asociado a Emirates Stallions Group (ESG), holding con operaciones inmobiliarias y de infraestructura, y a su subsidiaria Royal Architect Project Management Company (RAPM), responsable de desarrollos hoteleros y residenciales, incluyendo el lodge de caza y obras en Bahía Dorada. En boletines oficiales argentinos consta una reducción posterior de su participación accionaria en sociedades locales.

Conflicto territorial y causa judicial

El 7 de abril se realizará en Bariloche el juicio oral contra Soledad Cayunao, integrante de la lof Cayunao, acusada de usurpación de 14.000 hectáreas en el paraje El Foyel, tierras altas de uso comunitario estival.

La denuncia fue presentada por Amaike y el proceso judicial expone la tensión entre inversiones privadas de gran escala y reclamos territoriales de comunidades originarias en la cordillera rionegrina. El caso se inscribe en un escenario regional donde el acceso a la tierra, el agua dulce y los recursos estratégicos adquiere creciente centralidad.

Realezas del Golfo en la Patagonia

En 2017 se consolidaron compras de tierras por capitales de dos casas reales del Golfo: la familia Al Thani de Qatar y la familia Al Nahyan de Abu Dhabi, una de las siete monarquías federadas en los Emiratos Árabes Unidos.

A diferencia de otras adquisiciones para agronegocios, estos desarrollos incluyen infraestructura de uso personal vinculada al turismo internacional de alta gama. En 2025, el gobierno rionegrino aprobó obras hidroeléctricas para el complejo Baguales y una cantera destinada al coto de caza Futan Tue.

La Patagonia es un lugar encantado que ahora para el capital privado solo es una masa de recursos

Energía, geopolítica y estrategia Sur–Sur

Las inversiones rurales representan apenas una porción menor frente al volumen de capitales del Medio Oriente en energía, minería, transporte y comunicaciones en la Argentina. En Neuquén, el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo financia el proyecto hidroeléctrico Nahueve.

Este desembarco debe leerse en clave más amplia:

Seguridad alimentaria: tras la crisis financiera global de 2008, los países del Golfo intensificaron la compra y arrendamiento de tierras en África, Asia y América.

tras la crisis financiera global de 2008, los países del Golfo intensificaron la compra y arrendamiento de tierras en África, Asia y América. Diversificación energética: colocación de excedentes derivados del gas y transición hacia inversiones estratégicas globales.

colocación de excedentes derivados del gas y transición hacia inversiones estratégicas globales. Reconfiguración multipolar: fortalecimiento de vínculos Sur–Sur y reposicionamiento ante bloques como los BRICS.

fortalecimiento de vínculos Sur–Sur y reposicionamiento ante bloques como los BRICS. Política exterior argentina: antecedentes en los años ’90 con la administración de Carlos Menem, cuando gobernadores como Jorge Sobisch y Horacio Massaccesi impulsaron acuerdos con Medio Oriente en hidrocarburos y tecnología (Invap).

En 1995, la Cumbre Económica Euro–Árabe en Buenos Aires marcó un hito en esa aproximación. Años después, la Primera Cumbre América del Sur–Países Árabes (ASPA) consolidó la estrategia de articulación Sur–Sur.

Una presencia que excede lo rural

Aunque mediáticamente se focaliza en las estancias, el verdadero peso estratégico radica en el vínculo energético con Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG. La Patagonia aparece así como territorio de convergencia entre:

Capital financiero global.

Recursos energéticos no convencionales.

Agua dulce y biodiversidad.

Infraestructura logística atlántica.

Conflictos territoriales históricos.

La visita privada de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en este contexto, no es un hecho aislado sino un síntoma: el sur argentino se consolida como espacio de interés para las monarquías del Golfo en una etapa de reconfiguración geopolítica y energética global.