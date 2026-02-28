«Caminos del crimen»: un policial clásico

«Caminos del crimen». En tiempos dominados por franquicias ruidosas y thrillers que subrayan cada giro con neón, “Caminos del crimen” irrumpe como un disparo seco: un policial adulto, elegante y sin concesiones, donde un ladrón que quiere desaparecer para siempre y un detective que no sabe rendirse quedan atrapados en un duelo tan meticuloso como inevitable. Con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo frente a frente, la película apuesta todo al suspenso clásico, la tensión moral y el peso de las miradas.

Dirigida por Bart Layton y basada en la novela corta de Don Winslow, “Caminos del crimen” (Crime 101) recupera el espíritu del thriller policial de los años ’90 con una propuesta sobria, apoyada en la tensión narrativa y el peso de sus personajes. Con 140 minutos de duración, la película ya se exhibe en salas argentinas y ofrece un duelo interpretativo de alto calibre encabezado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

Un policial típico pero en 2026 en donde al criminal no hay manera de atraparlo

Ficha técnica

Título original: Crime 101

Crime 101 País: Estados Unidos

Estados Unidos Año: 2026

2026 Dirección: Bart Layton

Bart Layton Guion: Bart Layton, basado en la novela corta de Don Winslow

Bart Layton, basado en la novela corta de Don Winslow Duración: 140 minutos

140 minutos Calificación: 6 puntos

6 puntos Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte.

Un ladrón meticuloso, un detective persistente

Lejos de sus papeles de superhéroe, Hemsworth interpreta a Davis, un ladrón de joyas metódico y preciso que ejecuta golpes quirúrgicos sobre piezas valuadas en decenas de miles de dólares. Su objetivo es claro: concretar un último gran robo y retirarse. Pero el plan comienza a complicarse cuando entra en escena Lou, el detective interpretado por Ruffalo, un investigador de aire melancólico que detecta un patrón clave: todos los robos ocurren cerca de la Ruta 101, referencia directa al título original.

A partir de ese hallazgo se despliega un clásico juego de gato y ratón. La astucia y el arrojo del criminal chocan con la experiencia y el olfato policial en una dinámica que remite más al thriller adulto de los ’90 que a la pirotecnia del policial contemporáneo.

Los Ángeles como escenario y las lealtades en disputa

La acción transcurre en una versión áspera y realista de Los Ángeles: estacionamientos vacíos, esquinas periféricas y oficinas impersonales componen el mapa urbano por el que se mueve Davis. El botín no lo comercializa directamente él, sino un socio veterano encarnado por Nick Nolte, figura emblemática del policial noventoso y símbolo del linaje cinematográfico al que la película rinde tributo.

El entramado se complejiza con la aparición de una empleada de aseguradora interpretada por Halle Berry, quien espera desde hace años un ascenso y termina involucrada en la investigación casi por accidente. A su vez, el personaje de Nolte, molesto por la independencia creciente de Davis, decide contratar a otro ladrón —interpretado por Barry Keoghan— para disputar el golpe final, sumando tensión interna al mundo delictivo.

Virtudes y límites de un policial clásico

Layton construye su relato sin apuros, privilegiando el desarrollo de vínculos, zonas grises morales y lealtades ambiguas. El problema es que no todas las subtramas alcanzan la misma eficacia dramática: el personaje de Keoghan, concebido como amenaza excéntrica, pierde fuerza en el conjunto y diluye parte del suspenso.

Aun así, “Caminos del crimen” se sostiene como un policial sobrio y paciente, de ambiciones amplias y espíritu clásico, que apuesta más al duelo actoral y a la tensión progresiva que al golpe de efecto constante.

¿En qué salas se exhibe en Argentina?

Al momento de su estreno, la película puede verse en los principales complejos del país, entre ellos:

Cinépolis Argentina

Cinemark Hoyts Argentina

Showcase Cinemas Argentina

Atlas Cines

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se proyecta en complejos como Abasto, Unicenter, DOT, Morón y Quilmes. Se recomienda consultar la cartelera local para horarios actualizados y funciones en formato subtitulado o doblado.

Bart Layton, el director de «Caminos del crimen»

En tiempos donde el true crime se convirtió en una fórmula repetida hasta el cansancio, Bart Layton logró algo poco frecuente: renovar el género desde su propia estructura narrativa. El realizador británico construyó una filmografía breve pero contundente, marcada por un rasgo distintivo: contar historias reales como si fueran thrillers de ficción, sin abandonar nunca la dimensión documental.

Su irrupción internacional llegó con The Imposter (2012), un relato inquietante sobre Frédéric Bourdin, el joven francés que logró hacerse pasar por un adolescente estadounidense desaparecido. Lejos del formato clásico de entrevistas estáticas y archivo, Layton optó por reconstrucciones dramáticas estilizadas, una puesta en escena cinematográfica y un montaje que juega con la percepción del espectador. El resultado fue un documental que se vive como una película de suspenso, premiado con el BAFTA a Mejor Debut Británico y celebrado en festivales internacionales.

Seis años más tarde profundizó esa búsqueda con American Animals (2018). Basada en un intento real de robo a una biblioteca universitaria en Kentucky, la película mezcla actores con los protagonistas reales del caso, quienes intervienen frente a cámara para discutir —e incluso contradecir— lo que ocurrió. Ese cruce entre memoria, representación y ficción convierte a la película en un experimento narrativo que tensiona la idea misma de “verdad”.