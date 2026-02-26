Repudiamos la violencia contra el camarógrafo de A24

Camarógrafo de A24. En la antesala de una sesión clave en el Senado para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, la escena frente al Congreso dejó una postal inquietante: la Policía Federal no solo reprimió una protesta ambientalista, sino que también avanzó contra la prensa, golpeando y deteniendo a un camarógrafo que estaba transmitiendo en vivo.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video ✔️​📽️​💻​​👇:

Todo ocurrió tras una acción de activistas de Greenpeace, quienes lograron superar los controles e ingresar al Congreso para desplegar una intervención simbólica con inodoros en las escalinatas. Doce militantes fueron detenidos. Pero el operativo no terminó allí. Cuando los equipos periodísticos intentaron registrar el traslado de los activistas, la respuesta policial fue desmedida y violenta.

Efectivos de la fuerza que conduce la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, arremetieron contra periodistas y camarógrafos con golpes y gas pimienta. En ese contexto, el camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini fue reducido de manera brutal: lo tiraron al suelo, lo patearon y lo esposaron mientras salía en vivo para el programa de Antonio Laje. Las imágenes captadas por otros canales muestran al trabajador con una herida visible en el rostro.

La escena fue aún más grave: Tedeschini permaneció durante un largo período esposado y tendido en el suelo de un estacionamiento frente al Senado. Recién después intervino el SAME, que lo trasladó a un hospital por lesiones en un brazo y una pierna. Otros trabajadores de prensa también denunciaron haber sido gaseados y golpeados mientras cumplían su tarea.

Finalmente, el camarógrafo recuperó la libertad por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Sin embargo, el episodio deja interrogantes profundos sobre el accionar de la fuerza federal y el respeto por la libertad de prensa en un contexto político de alta tensión.

Lo que debía ser la cobertura de una protesta terminó convertido en un nuevo capítulo de violencia institucional. Y esta vez, las cámaras —las mismas que intentaron silenciar— registraron cada segundo.

Ya se registraron muchos casos de violencia contra la prensa sin que el gobierno tome medidas

Denuncias ante organismos nacionales e internacionales

El Foro de Periodismo Argentino presentó informes anuales donde señaló un aumento significativo de agresiones contra la prensa en comparación con años anteriores. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires impulsó denuncias judiciales y exposiciones públicas.

Representantes de organizaciones argentinas también expusieron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde alertaron sobre un contexto de hostilidad hacia periodistas críticos del gobierno.

La retórica oficial y el clima de confrontación

Además de los episodios físicos, el debate público se vio atravesado por declaraciones de alto voltaje desde sectores del oficialismo contra medios de comunicación y figuras periodísticas. Frases críticas hacia “la prensa tradicional” y cuestionamientos a periodistas individuales fueron señaladas por entidades del sector como un factor que contribuye a un clima adverso.

Desde el Gobierno, en tanto, se sostiene que existe libertad plena para ejercer el periodismo y que los operativos de seguridad responden a protocolos frente a disturbios en la vía pública.

El cámara de A24 intentando reponerse luego de que la policía lo empujara y cayera al piso

Libertad de expresión en debate

El escenario abrió una discusión más amplia sobre los límites del uso de la fuerza en manifestaciones y la protección específica que debe garantizarse a trabajadores de prensa en contextos de protesta.

Mientras gremios y organizaciones reclaman medidas concretas de resguardo y revisión de protocolos, el oficialismo rechaza que exista una política sistemática contra el periodismo.

El tema permanece en agenda y bajo seguimiento de entidades locales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

Casos registrados durante manifestaciones

Uno de los episodios más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta frente al Congreso. El hecho generó amplio repudio en el sector periodístico y reavivó el debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas federales ante trabajadores identificados como prensa.

Organizaciones denunciaron que, pese a portar credenciales visibles, varios reporteros fueron alcanzados por balas de goma y gases durante operativos de dispersión.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video 🎥​​​💻​✔️​👇:

Detenciones y agresiones a camarógrafos

También se reportaron detenciones de trabajadores audiovisuales mientras realizaban transmisiones en vivo. Entre los casos difundidos por gremios figura el de un camarógrafo de señal televisiva que fue reducido, gaseado y trasladado por efectivos policiales en el marco de una cobertura en las inmediaciones del Parlamento.

Las denuncias sostienen que los episodios no fueron aislados, sino reiterados en distintas movilizaciones sociales a lo largo de 2024 y 2025.