Prometen u$s 240.000 en créditos inmobiliarios en Ituzaingó y CABA si Argentina gana el Mundial 2026

Si Argentina gana el Mundial 2026, una desarrolladora sorteará cuatro créditos de u$s 60.000 entre compradores de sus proyectos en Ituzaingó y la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio se activará únicamente si la Selección Argentina se consagra campeona del Mundial 2026.

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse fuera de las canchas y llegó de lleno al mercado inmobiliario. La desarrolladora Spazios anunció que sorteará cuatro créditos inmobiliarios de u$s 60.000 cada uno —por un total de u$s 240.000— entre quienes compren o ingresen a alguno de sus emprendimientos, con una condición que conecta directamente con la ilusión colectiva: que la Selección Argentina se consagre campeona del Mundial 2026.

La propuesta apunta a compradores que adquieran unidades en pozo o en obra durante el período promocional. Si el equipo nacional repite la hazaña lograda en Qatar 2022, la empresa entregará los créditos que podrán aplicarse directamente a la compra o financiación de propiedades dentro de su cartera.

El monto no es menor: equivale, en muchos casos, al valor total de un monoambiente amplio en el Área Metropolitana o a una porción significativa de un departamento de dos ambientes. Para quienes ya estén pagando su unidad, el premio también podrá utilizarse como cancelación parcial de deuda, reduciendo cuotas o el plazo de financiación.

Créditos aplicables a 18 desarrollos en CABA y el Gran Buenos Aires

Spazios cuenta actualmente con 18 proyectos activos distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En la capital, la desarrolladora concentra su actividad en barrios de demanda sostenida como Núñez, Villa Urquiza, Caballito, Devoto y Villa Real, zonas donde el mercado de pozo volvió a mostrar señales de reactivación tras varios años de retracción.

En el Gran Buenos Aires, los créditos podrán aplicarse en emprendimientos ubicados principalmente en Tres de Febrero e Ituzaingó, dos municipios donde la compañía expandió su presencia en los últimos años, aprovechando terrenos con valores más accesibles y una demanda creciente de compradores que buscan su primera vivienda o una inversión con financiación.

El esquema comercial que ofrece la firma busca reducir la barrera de ingreso al mercado inmobiliario. Actualmente, el anticipo promedio ronda los u$s 15.000, mientras que las cuotas mensuales se ubican cerca de los $600.000, con planes de financiación en pesos ajustados por índice de la construcción. Este modelo apunta especialmente a sectores medios que quedaron fuera del crédito hipotecario tradicional, prácticamente inexistente en Argentina durante los últimos años.

Los proyectos de la desarrolladora son envidiables, más cuando por las noches hace mucho calor

El antecedente de Qatar 2022: más ventas y un ganador que convirtió el premio en inversión

La iniciativa no es un experimento aislado. Durante el Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección liderada por Lionel Messi terminó levantando la Copa tras la histórica final frente a Francia, Spazios lanzó una promoción similar. Según datos de la empresa, la campaña generó un aumento del 20% en las operaciones durante el período en que estuvo vigente.

El ganador de aquella edición fue Silvestre David, un comprador de 44 años que ya había adquirido una unidad en uno de los proyectos de la firma. Tras obtener el crédito, optó por mantener su departamento original y utilizar el beneficio como una inversión adicional, consolidando su posición en el mercado inmobiliario en un momento en que los precios todavía se encontraban en niveles bajos en términos históricos.

Ese antecedente se convirtió en una referencia interna para la compañía, que identificó el fuerte componente emocional que generan los eventos deportivos masivos como un disparador concreto de decisiones económicas postergadas.

Otro de los tantos proyectos con iluminación, balcones amplios y verde

Marketing emocional y oportunidad inmobiliaria

“El monto suele equivaler a un monoambiente grande, aunque el ganador podrá aplicarlo a una unidad de mayor metraje si desea avanzar con un dos o tres ambientes”, explicó Juan Manuel Tapiola, CEO y fundador de Spazios. También destacó que quienes ya estén pagando una propiedad podrán usar el crédito para reducir el saldo pendiente, lo que en la práctica puede significar varios años menos de financiación.

La estrategia combina un incentivo financiero tangible con el impacto simbólico del fútbol, un factor que históricamente influye en el ánimo social y el consumo en Argentina. En el sector inmobiliario, donde las decisiones suelen demorarse por el volumen de inversión requerido, este tipo de acciones busca acelerar el cierre de operaciones en un contexto todavía marcado por la cautela.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la desarrolladora apuesta a que el entusiasmo deportivo vuelva a traducirse en movimiento en el mercado. Si la Selección logra repetir la hazaña y sumar una cuarta estrella, el festejo podría extenderse más allá de las calles y llegar también a los compradores que apuesten por el ladrillo.