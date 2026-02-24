Construyen la estación de servicio de YPF más grande del país: dónde estará

YPF más grande del país. Avanza sobre la autopista Rosario–Buenos Aires la construcción de la estación de servicio de YPF más grande de la Argentina, un complejo de 10 hectáreas que incluirá parador gastronómico abierto las 24 horas, paseo comercial, GNC, recarga eléctrica y una amplia playa para camiones. Ubicada a la altura de San Pedro, la megaobra busca transformar uno de los corredores viales más transitados del país y convertirse en un nuevo punto estratégico para miles de vehículos que circulan a diario.

A la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, sobre la autopista Rosario–Buenos Aires y en la mano con sentido hacia Rosario, avanza la construcción de la que será la estación de servicios YPF más grande de la Argentina. El emprendimiento ocupará una superficie total de 10 hectáreas y está concebido como un complejo integral de abastecimiento, servicios y descanso en uno de los corredores viales más importantes del país, utilizado tanto por el tránsito particular como por el transporte de cargas que conecta el Área Metropolitana de Buenos Aires con el cordón industrial del sur santafesino y los principales puertos exportadores.

La obra forma parte de una nueva generación de estaciones de gran escala impulsadas para responder al crecimiento sostenido del tránsito y a las nuevas demandas de movilidad, incluyendo combustibles tradicionales, GNC y servicios vinculados a la transición energética, como la recarga para vehículos eléctricos.

Una vista de la playa en donde se cargará combustible bajo techo

Un parador 24 horas con servicios para viajeros y transporte pesado

El proyecto contempla la construcción de un parador gastronómico que funcionará durante todo el día, con restaurante, cafetería, sanitarios de alta capacidad y sectores de descanso diferenciados. El edificio principal contará con amplios espacios interiores climatizados, áreas semicubiertas y patios exteriores, además de un paseo comercial preparado para alojar franquicias de gastronomía rápida, tiendas de conveniencia, locales de servicios y comercios orientados al viajero.

El complejo estará diseñado para atender simultáneamente a automovilistas particulares, familias, transporte de cargas, utilitarios y ómnibus de larga distancia, un segmento que hasta ahora cuenta con infraestructura limitada en este tramo de la autopista.

También se prevé un centro de asistencia mecánica con boxes de atención rápida, servicio de emergencia, cambio y reparación de neumáticos, lubricación, control de fluidos y servicios básicos de mantenimiento, lo que permitirá resolver contingencias sin necesidad de abandonar la traza.

Si bien no se difundió oficialmente el monto total de la inversión, el desarrollo abarca 10 hectáreas e incluye infraestructura de gran escala, lo que lo convierte en uno de los proyectos de servicios en ruta más ambiciosos de los últimos años en el país.

Infraestructura de gran escala y circulación diferenciada

El predio tendrá sectores operativos separados para mejorar la circulación, reducir tiempos de espera y aumentar la seguridad. Entre las principales instalaciones previstas se incluyen:

Islas de carga de combustibles líquidos con múltiples surtidores para vehículos livianos

Sector exclusivo para camiones con surtidores de alto caudal

Área de expendio de GNC integrada al complejo

Estaciones de recarga eléctrica para vehículos híbridos y eléctricos

Playa de estacionamiento de gran capacidad para camiones, con espacios de maniobra amplios

Estacionamiento diferenciado para autos particulares, combis y micros

Zona de descanso para choferes con sanitarios, duchas y espacios de permanencia

Locales comerciales de distintos rubros, incluyendo autoservicio, farmacia y tecnología

Accesos directos desde la autopista, con carriles de ingreso y egreso diseñados para tránsito pesado

Todos los servicios que ofrecera la mega estación de servicio (Placa realizada por 5G Fox para Diario Anticipos)

Además, se analiza incorporar cajeros automáticos, servicios financieros, oficinas operativas y un espacio destinado a organismos de seguridad vial, lo que permitiría convertir el predio en un punto de referencia para la asistencia en ruta.

Ubicación estratégica en el principal eje logístico del país

La autopista Rosario–Buenos Aires constituye uno de los corredores más relevantes de la Argentina, ya que conecta la Capital Federal con el polo industrial de Rosario, el complejo agroexportador del Gran Rosario y numerosas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires y el Litoral. Por esta vía circulan diariamente más de 20.000 vehículos, con una proporción creciente de camiones vinculados al transporte de granos, alimentos, insumos industriales y productos manufacturados.

En ese contexto, la construcción de un parador de gran escala busca cubrir una demanda histórica de servicios, descanso y abastecimiento, especialmente para el transporte de larga distancia, que requiere infraestructura adecuada para cumplir con normas de seguridad y tiempos de conducción.

La imagen simulada por render de la futura YPF sobre un predio de diez hectáreas

Impacto económico y generación de empleo

Durante la etapa de construcción, el proyecto moviliza mano de obra local, empresas proveedoras de materiales y servicios logísticos. Una vez en funcionamiento, el complejo demandará personal para operación de surtidores, gastronomía, mantenimiento, seguridad, limpieza, administración y locales comerciales, generando empleo directo e indirecto en la región de San Pedro.

Además, se espera que el nuevo parador impulse la actividad económica local, incrementando el flujo de viajeros que podrán acceder a servicios, abastecimiento y descanso sin salir del corredor vial, consolidando a San Pedro como un punto estratégico dentro de la red de transporte nacional.