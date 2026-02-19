Municipio de Hurlingham cerrado por el paro general. El distrito amaneció paralizado: sin trenes ni colectivos, con las dependencias municipales cerradas, hospitales atendiendo solo con guardias activas y la recolección de residuos suspendida, el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo golpea de lleno la vida cotidiana del distrito y deja a miles de vecinos sin servicios clave en plena jornada laboral.

El transporte es uno de los sectores más afectados. Los trenes de la Línea San Martín, que conectan la estación de Estación Hurlingham con el resto del Área Metropolitana, no funcionan durante toda la jornada por la adhesión de los gremios ferroviarios. También los colectivos que circulan por el distrito y lo vinculan con partidos vecinos se encuentran sin servicio o con interrupciones, lo que complica seriamente la movilidad de trabajadores y estudiantes.

En cuanto a la administración pública, la adhesión de gremios estatales y municipales provoca que dependencias del Municipio de Hurlingham permanezcan cerradas durante toda la jornada.

Desde el gobierno local confirmaron que mañana, jueves 19 de febrero, las dependencias municipales permanecerán cerradas debido al paro de trabajadores.

Los hospitales garantizarán la atención únicamente a través de guardias activas. La recolección de residuos estará interrumpida y se solicita a los vecinos no sacar la basura hasta mañana a las 20 horas.

El sector bancario no brinda atención presencial en sucursales, aunque continúan operativos los canales digitales y cajeros automáticos. En el ámbito comercial, numerosos negocios optaron por no abrir debido a la falta de transporte y a la baja circulación de personas, mientras que algunos locales esenciales funcionan con dotación reducida.

El Hospital Veterinario Municipal de Hurlingham se ve alcanzado por la medida de fuerza. Al depender del Municipio, no hay atención administrativa ni turnos programados durante la jornada.

Para casos urgentes con mascotas, la recomendación es acudir a una veterinaria privada de guardia en la zona hasta que se normalice la atención municipal. Si querés, puedo ayudarte a redactar un breve aviso informativo para publicar sobre este punto específico.

