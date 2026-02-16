Peaky Blinders se despide a lo grande: todo lo que se sabe de The Immortal Man, la película que cierra la historia de Tommy Shelby

PelículasNoticias destacadas

El final que millones esperaban ya tiene fecha: Peaky Blinders se despide con “The Immortal Man”, la película que traerá de regreso a Cillian Murphy como Tommy Shelby en plena Segunda Guerra Mundial. Con estreno en marzo de 2026, nuevas incorporaciones al elenco y un cierre que promete ser definitivo, el universo creado por Steven Knight prepara un adiós épico que podría cambiar para siempre la historia de los Shelby.

Por Andres Llinares

La película que cierra la historia de Tommy Shelby vuelve a escena en medio de la Segunda Guerra Mundial y el final promete ser tan explosivo como inevitable: Peaky Blinders se despide con “The Immortal Man”, la película que llegará en marzo de 2026 y marcará el cierre definitivo de la historia creada por Steven Knight. Con Cillian Murphy nuevamente al frente y un contexto bélico que eleva el riesgo al máximo, el clan Shelby enfrentará su desafío más oscuro en el capítulo que puede cambiar para siempre el destino del imperio criminal más famoso de Birmingham.

El equipo creativo recreó la atmósfera de Birmingham en los años 40 para mantener la esencia de la serie
Después de más de una década marcando el pulso de la ficción histórica, la saga creada por Steven Knight tendrá su despedida definitiva en la pantalla grande. The Immortal Man, protagonizada nuevamente por Cillian Murphy, llegará a los cines el 6 de marzo de 2026 y desembarcará dos semanas después —el 20 de marzo— en Netflix.

Pero no será un simple epílogo: promete ser el capítulo más oscuro, político y bélico de toda la historia de los Shelby.

De los callejones de 1919 a las bombas de 1940

La serie debutó en 2013 ambientada en el Birmingham posterior a la Primera Guerra Mundial. Ahora, la película dará un salto temporal hasta 1940, con el Reino Unido bajo amenaza nazi y en plena Segunda Guerra Mundial.

Este cambio no es menor. En la última temporada vimos a Tommy Shelby convertido en parlamentario, rozando el poder y enfrentándose al fascismo británico. La nueva trama, situada en un país bombardeado y al borde del colapso, coloca a la familia en un contexto mucho más peligroso que cualquier guerra de pandillas.

Dato poco conocido: Steven Knight siempre dijo que la historia terminaría “con la primera sirena de la Segunda Guerra Mundial”. La película cumple esa promesa creativa que el guionista adelantó años atrás.

El estreno de Peaky Blinders The Immortal Man marca un evento cinematográfico para fanáticos y nuevas audiencias
El regreso de Tommy Shelby… y un personaje que ya es leyenda

El retorno de Cillian Murphy no es solo un guiño a los fans: es el corazón del proyecto. Tras ganar el Oscar por Oppenheimer, Murphy vuelve al personaje que lo convirtió en ícono global.

En entrevistas, el actor reconoció que sentía que “Tommy Shelby no había terminado conmigo”, frase que encendió la expectativa entre seguidores.

Curiosidad: el corte undercut y el abrigo largo de Shelby provocaron un aumento notable en búsquedas y ventas de ese estilo en barberías británicas durante los años de mayor auge de la serie. El personaje trascendió la ficción para convertirse en tendencia cultural.

Los Talleres de la Primmera Post Guerra Mundial repleto de trabajadores que no tenían opciones y donde los Peaky Blinders no querían caer a trabajar
Digbeth, el corazón real de la historia

El rodaje concluyó en diciembre de 2024 en Digbeth, Birmingham, barrio industrial donde se sitúa buena parte del universo Shelby.

Aunque la serie utilizó múltiples locaciones en Reino Unido, Knight insistió en regresar al origen para el cierre. El objetivo fue preservar la autenticidad visual que distingue a la saga: humo, ladrillos rojos, fábricas y una atmósfera casi operística.

La producción también reforzó el diseño de vestuario para adaptarlo a la estética de guerra de los años 40, alejándose del glamour criminal de las primeras temporadas y abrazando un tono más austero y sombrío.

Tommy Shelby se come la película. Acá se lo ve por delante de aquellas fábricas inglesas humeantes que pagan mal y tarde a sus trabajadores
Quiénes vuelven y quiénes no

Regresan figuras centrales del elenco original como Paul Anderson y Sophie Rundle, mientras que algunos nombres clave quedan fuera.

Sam Claflin (Oswald Mosley en la serie) confirmó que no participa, pese al interés por retomar su papel. Tampoco estará Kate Phillips.

En cambio, el film suma figuras internacionales como Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo.

Esta renovación apunta a ampliar el universo narrativo y conectar con una nueva generación de espectadores, una estrategia frecuente en franquicias que buscan sobrevivir más allá de su historia original.

El rodaje se realizó en escenarios emblemáticos de Digbeth, Birmingham, para preservar la identidad de la franquicia
El rol clave de Steven Knight y Tom Harper

Steven Knight supervisó personalmente el guion y el desarrollo creativo, asegurando coherencia con los arcos narrativos abiertos en la sexta temporada.

La dirección estará a cargo de Tom Harper, quien ya había trabajado en la serie. Su desafío: trasladar la épica televisiva a una escala cinematográfica sin perder la identidad estética que convirtió a Peaky Blinders en fenómeno global.

Hechos reales detrás de la ficción

Aunque la familia Shelby es ficticia, las “Peaky Blinders” existieron realmente en Birmingham a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Eran pandillas juveniles que operaban en barrios industriales y cuyo nombre, según algunas versiones, podría derivar del uso de hojas de afeitar ocultas en las gorras —aunque historiadores discuten esa teoría.

La película, al situarse en la Segunda Guerra Mundial, abre la puerta a integrar acontecimientos históricos concretos como el Blitz alemán sobre ciudades británicas. Esto podría dar al relato un anclaje histórico más directo que en temporadas anteriores.

¿Un final definitivo o el inicio de algo más?

Knight fue claro: la película está concebida como el cierre formal de la historia de Tommy Shelby. Sin embargo, nunca descartó explorar otros personajes o etapas temporales dentro del universo.

En la era de las franquicias expansivas, pocos creen que este mundo termine por completo aquí. Pero lo que sí parece definitivo es el arco del personaje que convirtió una historia de gangsters en un drama político y existencial.

Cillian Murphy y Steven Knight en el rodaje de la próxima película de 'Peaky Blinders' (Netflix)
Por qué será un evento global

  • Marca el final de una de las series británicas más influyentes del siglo XXI.
  • Llega con un protagonista en el punto más alto de su carrera.
  • Amplía el relato hacia el mayor conflicto bélico del siglo XX.
  • Promete cerrar tramas abiertas desde 2022.

The Immortal Man no es solo una película: es el último acto de una tragedia moderna que comenzó entre fábricas humeantes y termina bajo el cielo incendiado de la guerra.

Y si algo enseñó Tommy Shelby, es que nunca hay que subestimar a un hombre que ya lo perdió todo… y aún sigue en pie.

