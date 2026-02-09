El calendario gastronómico marca una de sus fechas más importantes y el conurbano no se queda atrás. El Día de la Pizza es la oportunidad perfecta para rendir homenaje a este plato que llegó con los inmigrantes italianos y se transformó en un símbolo de la mesa argentina.

En nuestra región, la oferta es tan variada como exquisita: desde los históricos hornos a leña que mantienen viva la tradición de la media masa, hasta las nuevas propuestas que apuestan por la técnica napolitana. Si estás buscando Día de la Pizza: Cuáles son las mejores pizzerías del Oeste, hemos preparado una selección que recorre los puntos más emblemáticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, garantizando sabor, abundancia y calidad en cada porción.

Morón e Ituzaingó: Templos de la masa y el queso

Cuando se trata de encontrar las mejores pizzerías del Oeste, Morón es una parada obligatoria debido a su histórica cultura comercial y ferroviaria.

Rivolta (Haedo): Ubicada en Montes de Oca 2499 se especializa en pizza de estilo napolitano de masa madre, a la piedra.

Napoli (Ituzaingó): Ubicada en Av. Pres. Perón 7130 ofrece degustaciones libres y focaccias rellenas entre sus destacados

El Campeón (Hurlingham): Uicada en Av. Gdor. Vergara 3315, ofrece la mejor pizza a la piedra de la región con más de veinte variedades.

Hurlingham y Parque Leloir: Entre lo clásico y lo gourmet

El recorrido para celebrar el Día de la Pizza continúa por Hurlingham, donde el ambiente de barrio se mezcla con recetas que han pasado de generación en generación.

El Catenaccio (Hurlingham): Ubicada en Granaderos 299. Es de esos lugares donde ves a familias de tres generaciones compartiendo la mesa. No tiene pretensiones de «gourmet», pero la calidad de la materia prima es indiscutible.

Almacen de Pizzas (Parque Leloir): Ubicado en Del Cielito 1825, la salsa está siempre elaborada con tomates de producción en temporada, que luego combinan con albahaca fresca y aceite de oliva extra virgen. Realizan un proceso de fermentación de 72 horas.

Brixton (Hurlingham): Ubicada en Jorge Newbery 1374, representa la nueva ola del género, con masas de masa madre, una tendencia que pisa fuerte. Además, en un entorno lleno de cultura e historia.

¿Por qué celebramos hoy el Día de la Pizza?

El Día de la Pizza se festeja cada 9 de febrero en todo el mundo, pero cobró una relevancia institucional en 2017, cuando la UNESCO declaró al arte de los pizzaioli napolitanos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el Oeste, esa herencia se siente en cada esquina. Las mejores pizzerías del Oeste son mucho más que comercios; son puntos de encuentro que han sobrevivido a crisis y cambios de época, manteniendo la calidad como bandera.

Ya sea que prefieras la clásica de jamón y morrones, una contundente calabresa o la infaltable fainá, este Día de la Pizza es el momento ideal para apoyar a los gastronómicos locales. No importa si la elegís a la piedra, de molde o media masa: el secreto está en compartirla.