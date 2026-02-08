Daga Atlántica: el despliegue militar entre Argentina y EE.UU. que no se veía hace 25 años. Argentina y Estados Unidos se preparan para el mayor ejercicio de fuerzas especiales en décadas. Bajo el nombre de Operativo Daga Atlántica, comandos de élite como los Navy SEALs y los Boinas Verdes participarán de maniobras de alta complejidad en territorio argentino, con impacto directo en el equilibrio estratégico del Atlántico Sur.

El operativo es descrito por fuentes oficiales y especialistas como el despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales más importante de los últimos 25 años en el país, y consolida la cooperación militar entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

Qué es el Operativo Daga Atlántica y por qué marca un punto de inflexión en el Atlántico Sur

Comandos de fuerzas especiales participan de un ejercicio de entrenamiento conjunto durante el Operativo Daga Atlántica, que reúne a efectivos de Argentina y Estados Unidos en maniobras de alta complejidad

El Operativo Daga Atlántica marcará el regreso de un despliegue militar conjunto entre Argentina y Estados Unidos que no se registraba desde hace 25 años. El ejercicio reunirá en territorio argentino a fuerzas de operaciones especiales de ambos países, incluidos comandos de élite como los Navy SEALs y los Boinas Verdes, para realizar maniobras de alta complejidad orientadas a amenazas globales contemporáneas. Según fuentes oficiales, se trata del mayor ejercicio SOF de las últimas décadas y consolida la cooperación estratégica entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, con impacto directo en el Atlántico Sur.

En ejercicios como Atlantic Dagger (Daga Atlántica), no se entrena para atacar a un país vecino, sino para que las fuerzas especiales argentinas y estadounidenses puedan operar juntas ante amenazas globales modernas (terrorismo internacional o redes criminales complejas) que no respetan fronteras.

Aunque gran parte del planeamiento se mantiene en reserva, se han confirmado o mencionado las siguientes sedes:

Córdoba: Será el punto inicial del entrenamiento.

Será el punto inicial del entrenamiento. Patagonia: Existen reportes sobre maniobras en Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo que ha generado debate político por la cercanía con el Atlántico Sur y la Causa Malvinas.

Los últimos 25 años

Integrantes de fuerzas especiales de Argentina y Estados Unidos participan de una reunión de planificación durante el Operativo Daga Atlántica, el mayor ejercicio militar conjunto de las últimas décadas, con foco en la cooperación estratégica en el Atlántico Sur

1. La era de los grandes ejercicios (1989 – 1999)

Los ejercicios con Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. (como los que se intentan recuperar ahora en 2026) fueron moneda corriente durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999). En ese entonces, Argentina tenía el estatus de Aliado Extra-OTAN.

2. El inicio de la «pausa» (2001)

Cuando ocurrió la crisis de diciembre de 2001, el presidente era Fernando de la Rúa. En ese momento, la inestabilidad política y económica hizo que la cooperación militar a gran escala se detuviera por razones obvias de emergencia nacional.

3. La llegada de Néstor Kirchner (2003-2007)

Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003. Bajo su mandato:

Se priorizó una política exterior enfocada en la región.

La relación militar con EE.UU. se volvió distante .

se volvió . Se impusieron restricciones legales más estrictas para el ingreso de tropas extranjeras (exigiendo aprobación del Congreso, que muchas veces no se daba para ejercicios con EE.UU.) .

. No se realizaron ejercicios de la magnitud de «Daga Atlántica» (el que viene ahora en 2026) debido a las diferencias ideológicas y geopolíticas con la administración de George W. Bush.

4. El punto de quiebre total (2011)

Ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrió el famoso incidente del Avión C-17 de EE. UU. en Ezeiza. El gobierno incautó material militar alegando que no estaba declarado. Esto congeló la cooperación de las Fuerzas Especiales durante más de una década.

Quiénes llegan a la Argentina

Integrantes de fuerzas de operaciones especiales participarán de un ejercicio de entrenamiento conjunto durante despliegues internacionales, en escenarios similares a los que contempla: El Operativo Daga Atlántica en Argentina

Las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) son unidades militares de élite entrenadas, equipadas y organizadas específicamente para llevar a cabo misiones que las fuerzas convencionales no pueden realizar debido a su complejidad, riesgo o naturaleza sensible.

Navy SEALs (EE. UU.): Expertos en misiones marítimas y de contraterrorismo. SAS – Special Air Service (Reino Unido): Considerados el modelo moderno para la mayoría de las fuerzas especiales del mundo. Sayeret Matkal (Israel): Especialistas en reconocimiento profundo y rescate de rehenes. KSK (Alemania): Unidad de élite enfocada en situaciones de crisis internacionales. GROM (Polonia): Reconocidos por su alta capacidad en medicina táctica y rescate.

A diferencia de la infantería estándar, que suele operar a gran escala, las SOF suelen trabajar en equipos pequeños y altamente especializados que dependen de la sorpresa, la velocidad y la tecnología avanzada.

Tipo de Misión Descripción Acción Directa Ataques de corta duración como emboscadas, sabotajes o rescate de rehenes. Reconocimiento Especial Obtención de inteligencia sobre el terreno en territorio hostil sin ser detectados. Guerra No Convencional Apoyo y entrenamiento a fuerzas locales o insurgencias extranjeras para desestabilizar a un adversario. Contraterrorismo Operaciones ofensivas diseñadas para prevenir o responder a actos terroristas. Defensa Interna en el Extranjero Ayuda a naciones aliadas para mejorar su propia seguridad y estabilidad interna.

Unidades que vendrán a Argentina

Un contingente de fuerzas especiales de Estados Unidos llegará a la Argentina en el marco de ejercicios de cooperación militar, con despliegue de helicópteros Black Hawk, aeronaves tácticas y equipamiento de última generación

De acuerdo con la planificación actual, las unidades de élite estadounidenses que llegarán incluyen:

Boinas Verdes (Green Berets): Especialistas en guerra no convencional y entrenamiento de fuerzas aliadas.

Especialistas en guerra no convencional y entrenamiento de fuerzas aliadas. MARSOC (Marine Raider Regiment): El componente de operaciones especiales de los Marines, enfocados en misiones de acción directa y reconocimiento.

El componente de operaciones especiales de los Marines, enfocados en misiones de acción directa y reconocimiento. Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC): Encargados del apoyo aéreo táctico, inserciones complejas y rescates en combate.

Encargados del apoyo aéreo táctico, inserciones complejas y rescates en combate. Equipamiento pesado: Se espera el despliegue de helicópteros Black Hawk, aeronaves de transporte y tecnología de visión nocturna de última generación.

Entrenamiento táctico. Integrantes de fuerzas especiales de Estados Unidos realizan maniobras en tierra durante ejercicios de cooperación militar, con equipamiento especializado y procedimientos de asistencia en combate

Qué es la Guerra No Convencional para EE.UU

La Guerra No Convencional (GNC) es un concepto que se aleja de la imagen clásica de dos ejércitos uniformados enfrentándose en un campo de batalla con tanques y artillería. En lugar de buscar la derrota física del enemigo mediante la fuerza bruta, se enfoca en el control de la población y el apoyo a insurgencias o movimientos de resistencia. En lugar de «destruir», la GNC busca «influir».

Se basa en:

Apoyo a actores no estatales: Entrenar, equipar y asistir a grupos locales para que ellos combatan a un gobierno o una fuerza ocupante.

Entrenar, equipar y asistir a grupos locales para que ellos combatan a un gobierno o una fuerza ocupante. Operaciones Psicológicas (PSYOPS): Ganar «mentes y corazones» o desmoralizar al adversario.

Ganar «mentes y corazones» o desmoralizar al adversario. Sabotaje y Subversión: Desestabilizar las estructuras políticas, económicas y militares del enemigo desde adentro.

Desestabilizar las estructuras políticas, económicas y militares del enemigo desde adentro. Infiltración: Actuar sin ser detectados, a menudo vestidos de civil o integrados en la población.

Guerra no convencional. Fuerzas especiales realizan ejercicios de infiltración y patrullaje encubierto en terreno natural, una de las prácticas clave de la doctrina militar moderna de Estados Unidos.

¿Contra quién se lucha?

En el siglo XXI, el «enemigo» en la guerra no convencional no suele ser un país con una bandera clara, sino actores transnacionales o internos:

Grupos Terroristas: Organizaciones que no tienen un territorio fijo y operan mediante células ocultas. Crimen Organizado y Narcotráfico: Cuando los carteles tienen poder militar suficiente para controlar territorios (como ocurre en algunas zonas de Latinoamérica). Fuerzas Insurgentes: Grupos que buscan derrocar a un gobierno mediante la guerra de guerrillas. Amenazas Híbridas: Estados que usan métodos no militares (como ciberataques o desinformación) para debilitar a otro país sin declarar la guerra formalmente.

Entrenamiento conjunto. Fuerzas especiales participan en una instancia de instrucción táctica en terreno natural, en el marco de ejercicios de cooperación militar entre Estados Unidos y fuerzas aliadas

Nota aclaratoria: En ejercicios como Atlantic Dagger (Daga Atlántica), no se entrena para atacar a un país vecino, sino para que las fuerzas especiales argentinas y estadounidenses puedan operar juntas ante amenazas globales modernas (terrorismo internacional o redes criminales complejas) que no respetan fronteras.

Tipo de Guerra Objetivo Método Convencional El territorio / El ejército enemigo Batallas directas, tanques, bombardeos. No Convencional La voluntad política / La población Infiltración, inteligencia, guerra psicológica.

Ubicación y Objetivos

Climas extremos. Un integrante de fuerzas especiales participa en ejercicios de tiro y maniobras tácticas en ambiente invernal, como parte del entrenamiento en condiciones adversas previsto en el sur argentino

Las maniobras se concentrarán principalmente en la zona de la Patagonia, con actividades específicas en Tierra del Fuego, Santa Cruz y posiblemente Córdoba. Los objetivos principales son:

Entrenamiento en climas extremos: Prácticas en el terreno austral y zonas insulares. Interoperabilidad: Sincronizar tácticas entre los comandos estadounidenses y las unidades argentinas (como la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército y los Buzos Tácticos de la Armada). Misiones simuladas: Infiltración con paracaídas, combate cercano (CQC) y operaciones nocturnas.

Participación Argentina

Nuestras fuerzas locales que participarán incluyen a los grupos más selectos de cada rama:

Ejército: Compañías de Comandos 601, 602 y 603.

Compañías de Comandos 601, 602 y 603. Armada: Agrupación de Buzos Tácticos (APBT) y Comandos Anfibios (APCA).

Agrupación de Buzos Tácticos (APBT) y Comandos Anfibios (APCA). Fuerza Aérea: Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Nota: También se menciona la posibilidad de que España participe en este ejercicio en calidad de país observador.

¿En qué consiste el operativo?

A diferencia de los entrenamientos convencionales, este ejercicio se enfoca en misiones de alta complejidad y riesgo. Los puntos clave incluyen:

Especialidades: Entrenamiento en contraterrorismo, rescate de rehenes, guerra no convencional y operaciones de alta intensidad.

Entrenamiento en contraterrorismo, rescate de rehenes, y operaciones de alta intensidad. Interoperabilidad: El objetivo es estandarizar técnicas, tácticas y procedimientos entre ambas naciones bajo el sistema C5ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberdefensa, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) .

El objetivo es estandarizar técnicas, tácticas y procedimientos entre ambas naciones bajo el sistema . Equipamiento: Se espera el despliegue de tecnología de punta, incluyendo helicópteros Black Hawk y aeronaves de apoyo táctico estadounidenses.

El regreso de la cooperación militar de alto nivel

Cooperación estratégica. Autoridades argentinas y representantes de Estados Unidos mantienen un encuentro institucional que refleja el relanzamiento del vínculo

bilateral y el regreso de la cooperación militar de alto nivel

Las tropas llegan en un momento en que Argentina ha decidido abandonar la neutralidad o el acercamiento a los BRICS (China/Rusia) para alinearse de forma irrestricta con el eje Washington-Jerusalén.

Alineamiento Milei-Trump: Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 , la relación con el gobierno de Javier Milei se ha vuelto orgánica. Argentina busca posicionarse como el principal aliado estratégico de EE. UU. en el Hemisferio Sur .

Tras el regreso de a la en , la relación con el gobierno de se ha vuelto orgánica. Argentina busca posicionarse como el principal aliado estratégico de en el . El fin de la «Pausa Kirchnerista»: Este ejercicio marca el entierro definitivo de la doctrina de defensa de los últimos 20 años, que veía con recelo la presencia militar estadounidense.

Los Objetivos Reales

Proyección estratégica. Ushuaia, en el extremo sur argentino, se consolida como un punto clave para el control de rutas bioceánicas del Atlántico Sur y como polo logístico para la proyección antártica

Más allá de los comunicados oficiales sobre «entrenamiento contra el terrorismo», los analistas y fuentes del sector identifican tres objetivos que suelen mantenerse en segundo plano:

Contención de China en el Atlántico Sur: El objetivo real es monitorear y limitar la influencia china en la zona. EE.UU. ve con extrema preocupación la estación espacial en Neuquén y los proyectos portuarios en el sur. «Daga Atlántica» es una forma de decir: «Este es nuestro barrio».

El objetivo real es monitorear y limitar la influencia china en la zona. Control de Pasajes Bioceánicos: Al realizar maniobras en Tierra del Fuego y el Estrecho de Le Maire , se está practicando el control de las únicas rutas que conectan el Atlántico y el Pacífico si el Canal de Panamá quedara bloqueado o fuera inutilizable .

Al realizar maniobras en y el , se está practicando el control de . Proyección Antártica: Argentina y EE.UU. buscan consolidar a Ushuaia como el principal polo logístico para la Antártida, desplazando la influencia de otros actores y asegurando el control sobre los recursos del continente blanco a futuro.

¿Qué se «oculta» o se discute bajo reserva?

Soberanía tecnológica. Autoridades y analistas participan de una reunión en un centro de comando y control, donde se discuten sistemas de interoperabilidad militar y el uso de tecnologías estratégicas bajo reserva.

Tecnológica: Lo que se llama «interoperabilidad» es, en la práctica, que Argentina adopte los sistemas C5ISR (Comando, Control, Ciberdefensa) de EE. UU. Esto significa que nuestra infraestructura de defensa pasará a depender totalmente de la tecnología y los manuales del Pentágono.

Lo que se llama «interoperabilidad» es, en la práctica, (Comando, Control, Ciberdefensa) La controversia del Congreso: Existe un fuerte debate sobre la legalidad del ingreso de estas tropas. Mientras la Constitución exige aprobación legislativa, el Ejecutivo ha buscado vías más rápidas (vía decretos o acuerdos previos), lo que genera fricción con los sectores de la oposición que denuncian una «cesión de soberanía».

Efecto en la Región: Un nuevo tablero

Explotación de litio en el norte argentino: los recursos estratégicos bajo un nuevo esquema de seguridad regional y disputa geopolítica en Sudamérica

Vigilancia de Recursos: El mensaje para la región es que los recursos estratégicos (litio, agua dulce, gas) ahora están bajo un paraguas de seguridad compartido con la mayor potencia militar del mundo.

Presión sobre Brasil: Este movimiento busca equilibrar el poder regional. Mientras Brasil mantiene una postura más autónoma y de liderazgo en el Mercosur, Argentina se presenta como la «punta de lanza» de los intereses de EE. UU., lo que podría generar tensiones en el bloque.

Relación con Chile: El hecho de que EE.UU. se entrene en zonas fronterizas con Chile (donde ellos también tienen sus propios acuerdos con el Reino Unido) crea un ambiente de competencia por ver quién es el socio más confiable de las potencias en el Cono Sur.

Los objetivos de «Daga Atlántica»: Mucho más que un entrenamiento

El impacto del ejercicio «Daga Atlántica» en el reclamo por las Islas Malvinas es, quizás, el punto más sensible y contradictorio de toda esta operación. Aquí entramos en un terreno donde la estrategia militar choca de frente con la retórica diplomática.

Vista aérea de la base militar británica de Mount Pleasant, en las Islas Malvinas, eje del control estratégico del Reino Unido en el Atlántico Sur y foco de debate tras el ejercicio militar ‘Daga Atlántica’

1. La contradicción de los aliados

El principal «ruido» geopolítico es que Argentina se está entrenando al más alto nivel con el socio estratégico número uno del Reino Unido.

Mientras los Boinas Verdes y los Marines operarán en la Patagonia argentina en abril de 2026, el Reino Unido mantiene su propia presencia militar activa en las islas, recientemente reforzada con el Regimiento Real Irlandés .

y los operarán en la argentina en abril de 2026, el mantiene su propia presencia militar activa en las islas, recientemente reforzada con el . El efecto: Para los sectores críticos, esto debilita el reclamo de soberanía, ya que Argentina «abre la casa» a la potencia que provee la tecnología y la inteligencia que sostiene la base británica en el Atlántico Sur.

2. ¿Una estrategia de «Seducción»?

Existen dos interpretaciones contrapuestas sobre lo que busca el gobierno de Javier Milei con este ejercicio respecto a Malvinas:

La postura oficial/optimista: Algunos asesores sugieren que al volverse un «aliado indispensable» para los EE.UU. de Donald Trump , Argentina podría obtener el apoyo de Washington para presionar a Londres a sentarse a negociar. Es la teoría de que «si somos sus mejores amigos, eventualmente nos ayudarán con nuestro reclamo» . Este planteo es una ingenuidad absoluta. Fuimos buenos amigos durante la última dictadura militar y tanto Estados Unidos como Chile finalmente participaron en el conflicto por Malvinas a favor del Reino Unido.

Algunos asesores sugieren que al volverse un para los de , Argentina podría obtener el apoyo de para presionar a a sentarse a negociar. Es la teoría de que . Este planteo es una ingenuidad absoluta. Fuimos buenos amigos durante la última dictadura militar y tanto Estados Unidos como Chile finalmente participaron en el conflicto por Malvinas a favor del Reino Unido. La postura crítica/escéptica: Con criterio histórico señalan que EE.UU. jamás priorizará a Argentina sobre el Reino Unido. Ven en «Daga Atlántica» una aceptación implícita del statu quo: EE.UU. entrena en el continente, el Reino Unido vigila en las islas, y Argentina queda relegada a un rol de soporte logístico para los intereses del Norte, alejándose de la vía diplomática multilateral (ONU).

3. El factor «Tierra del Fuego»

Presencia militar y control estratégico en el extremo sur: buques y personal de las Fuerzas Armadas argentinas operan en el puerto de Ushuaia, en un contexto de ejercicios conjuntos con Estados Unidos que reavivan el debate por la soberanía, las Islas Malvinas y el rol de Argentina en el Atlántico Sur

El hecho de que se mencionen maniobras en Tierra del Fuego es una señal fortísima.

Es la provincia que, por ley, tiene jurisdicción sobre las Islas Malvinas y la Antártida.

Realizar ejercicios con fuerzas especiales extranjeras allí es visto por Londres como una provocación y por los sectores nacionalistas argentinos como una «rendición» de la soberanía territorial ante una potencia extranjera.

Actor Postura ante el Ejercicio Gobierno Argentino Es modernización y alineamiento con «el mundo libre» para fortalecer la nación. Reino Unido Observa con cautela pero mantiene sus propios ejercicios (como el Austral Endurance) para marcar territorio. Estados Unidos Busca asegurar el Atlántico Sur contra la influencia de China; Malvinas es un tema secundario frente a la seguridad global. Oposición Argentina Denuncia la «militarización del Atlántico Sur» y la violación de la Zona de Paz y Cooperación.

El mensaje a Beijing

La relación con China, que es nuestro segundo socio comercial, se encuentra en un punto de máxima tensión debido a este giro estratégico hacia Washington.

La Base de Neuquén: El ojo de la tormenta

La Estación de Espacio Lejano de China en Neuquén, una instalación de uso dual que despierta preocupación en EE.UU. y se convierte en un punto clave de la disputa estratégica entre Washington, Beijing y el gobierno de Javier Milei

La Estación de Espacio Lejano en Bajada del Agrio (Neuquén) es vista por EE.UU. como una «caja negra» con capacidades de uso dual (civil y militar).

El objetivo de EE. UU.: A través de estos ejercicios de fuerzas especiales, Washington busca reafirmar su presencia en la zona para «monitorear» actividades que consideran una amenaza a su seguridad global, como el seguimiento de satélites o misiles.

A través de estos ejercicios de fuerzas especiales, busca reafirmar su presencia en la zona para actividades que consideran una amenaza a su seguridad global, como el seguimiento de satélites o misiles. La reacción de China: Beijing sostiene que la base tiene fines puramente científicos (apoyo a sus misiones a la Luna y Marte). Sin embargo, el gobierno de Milei ha permitido «visitas de inspección» que China interpreta como una ruptura de los acuerdos de confianza firmados originalmente.

2. Guerra Fría por los Recursos Críticos

El ejercicio coincide con la participación de Argentina en la Cumbre de Minerales Críticos liderada por EE.UU. en febrero de 2026.

El Litio y las Tierras Raras: China domina actualmente la cadena de suministro. La llegada de tropas estadounidenses es la «cara militar» de una estrategia económica para asegurar que estos recursos en el norte argentino no queden bajo control exclusivo de empresas chinas.

domina actualmente la cadena de suministro. La llegada de tropas estadounidenses es la de una estrategia económica para asegurar que no queden bajo control exclusivo de empresas chinas. Efecto SWAP: China tiene la herramienta de presión más fuerte: el Swap de monedas. Si el alineamiento militar con EE.UU. cruza una línea roja, Beijing podría exigir el pago inmediato de miles de millones de dólares, lo que desestabilizaría la economía argentina.

Sector Influencia de EE. UU. (Daga Atlántica) Influencia de China Militar Dominio total: rearmamento y doctrina SOF. Escasa: se limita a la base de Neuquén. Económico Inversiones prometidas en energía y minería. Socio comercial clave y prestamista (Swap). Tecnológico Sistemas de defensa y ciberseguridad. Infraestructura 5G y tecnología espacial.

Dato Clave: El ejercicio coincide con el mes de abril, el mes del aniversario de la Guerra de Malvinas. Realizar maniobras con el aliado histórico de tu adversario en esa fecha es un gesto político de altísimo impacto que busca romper con décadas de tradición diplomática argentina.

Conclusión: Un nuevo horizonte para la Defensa argentina

El operativo Daga Atlántica no es solo un entrenamiento de campo; es un mensaje político y estratégico hacia la región y el mundo. Tras 25 años de distanciamiento en maniobras de esta envergadura, el regreso de las fuerzas de élite estadounidenses a suelo argentino marca el inicio de una era de «alineamiento total». El éxito de este despliegue determinará no solo la capacidad de respuesta de nuestras tropas, sino también el nivel de integración tecnológica y operativa que Argentina alcanzará en la próxima década.