Qué te dije, Nueva Comunicación no iba a funcionar

Nueva Comunicación no iba a funcionar. De manual. No hay agencia que funcione sino es absolutamente profesional; sí no ama el territorio en que descansa y para el cual trabaja o sino está identificado con el intendente del Municipio, en este caso, Morón.

Así cayó César Mansilla a Morón con su empresa de segunda línea Nueva Comunicación. Mansilla y los suyos, entre ellos el stopper de Fernando Dotti, transformaron la comunicación política en un modelo de éxito futbolístico. De asesor clave de presidentes y grandes corporaciones a fundar el Real Pilar, el club que rompió los moldes de la AFA y hoy celebra su lugar en la Primera B Metropolitana, Mansilla combina la confección de encuestas con la mística del césped para redefinir el poder en el deporte argentino.

O sea una oferta inentendible que inició con el primer ajuste del Gobierno Local, no solo el recorte de todas las pautas publicitarias a todos los medios que asegurn que la información llegue al vecino, sino congelar absolutamente las deudas que vaya a saber uno cuando van a pagar.

Grande por los colegas de Nueva Comunicación y APeRA, entre ellos Fernando Ramírez que se inició con el intendente Norberto García Silva y no soportó el Gobierno Peronista de Juan Carlos Rousselot por lo cual lo ubicaron en Télam como a todo periodista a quién no saben dónde poner.

César Mansilla fue el jefe de prensa de Eduardo Angeloz en 1989 y ha asesoró en campañas a Mauricio Macri, que supongo serán las muy viejas porque la que lo hizo Presidente al ingeniero fue obra y gracia del ecuatoriano Durán Barbara.

César Mansilla trajo a Morón a Fernando Doti, uno de sus operadores y como Doti es Tesorero de APeRA, lo trajo a Fernando Ramírez que es el Presidente de esa institución. Ambos ya huyeron del Municipio de Morón con pocos resultados cuando es una gestión alineada con el Gobernador Axel Kicillof.

Fernando Ramírez y Fernando Doti de APERA vinculados a Nueva Comunicación

Antes de irse, los defendió una locutora (asociada a APERA) que años atrás para mantener su radio a flote acordó una inversión de capital con un joven y conocido dirigente del PRO. La locutora, a su vez ex comisaria de la Policía Bonaerense, se pegó todos los vicios de los hombres de azul. En vez dar la cara y llamarme, le mandó mensajes a históricos colegas tratando de burlase de mí. Jajajajajajajaa. No podés, no es así. Son colegas de hace 40 o 50 años, hemos compartido cosas que tan siquiera podés imaginar. No pertenecés a ese mundo. Tu padre fue miembro de la Policía Bonaerense, querías ser como papá, lo lograste, lo hiciste bien, pero no sé que te pasó, aunque no me tendría que extrañar, que ahora ensucies colegas frente a gente que conocés.

Y ya que estamos, te pregunto: ahora que Fernando Doti y Fernando Ramírez se fueron, que abandonaron Morón, que se repartieron con César Mansilla dueño de Nueva Comunicación,169 millones de pesos, qué podés decir, qué te dejó la experiencia, en qué mejoraron el flujo informativo de los habitantes de Morón, de qué proyectos se enteraron que le mejoraran la vida a los moronenses. El Gobierno Local tendrá una radio pública, como tiene desde años Ituzaingó? O un canal de streaming? Bueno, te aviso que a Morón no le dejaron nada salvo un -168 millones.

Que yo sepa y por lo que contabilice, hubo una nota tope de gama en Página/12: El parador de descanso para los trabajadores de deliverys por aplicaciones.

Y la segunda acción fue frenar la mediatización del conflicto municipal de los trabajadores de Morón. Salió en los medios nacionales, sí, pero todo como un acto de vandalismo cuando no cobraron las horas extras el 30 de diciembre, 24 horas antes de festejar Año Nuevo. Golazo a favor del intendente en detrimento de los trabajadores, qué feo no? Pero como es lógico de alguien que va por la plata, lo hizo. Por eso hice un informe especial, para que los trabajadores hablaran. Aunque en una escala reducida, pudieran hablar, tuvieran su vos. Y acá se los dejo para que puedan verlo ❌​👇​:

Ahora, ¿a quién se le ocurrió preguntarle al Ministro del Interior de Axel Kicillof que Agencia contratar? Esa persona, que se gastó 168 millones de pesos, no tiene responsabilidad absolutamente de nada? Que feo, eh? Hizo que el intendente Lucas Ghi se peleara, distanciara, dejara de lado a todos los medios locales, embocaron una sola nota en el medio de tirada más chica, y partieron con un bolso con 169 millones de pesos. Qué bonito, eh?

Ese Ministro fue Carlos Alberto Bianco, Carli Bianco para los conocidos, entre los que no figuro. Y todo porque el segundo de Carlos Alberto Bianco era el hijo de Mansilla, entonces bingo!, Nueva Comunicación comenzó a trabajar en Morón para llevarse 168 millones y no aportar nada.

Yo al menos avisé. No le iban a hacer bien al intendente. Lo iban hacer equivocar. Y el intendente puede levantar el teléfono, hablar con cada periodista, y preguntarles que opinan de él, de la gestión y de Nueva Comunicación y se dará cuenta que tengo razón. No hay que ser muy inteligente.

Éramos jóvenes cuando todo empezó a florecer durante la primavera alfonsinista, éramos jóvenes y atrevidos. Y nuestros mayores como Jorge Cardoso, nos había ensañado que no importara quién estaba enfrente. Había que pelear y el periodismo local que primero fue solamente gráfico, luego radial, después televisivo y en 2026 completa el ciclo con canales de streaming como el de FM En Tránsito y La Vos de Don Sion. Cómo no vamos a pelear si un pequeño grupo de jóvenes y ahora adultos abrieron el juego para que otras generaciones pudieran expresarse.

Peleamos contra el liberalismo de Rousselot cuando teníamos menos de 30 años y el intendente imbatible había contratado a Laura Haimovich, que trabajaba en Diario Popular y a Eduardo Miller que tenía una agencia que le coloba notas en los grandes medios a Juan Carlos Rousselot en las cuales él aparecía mencionado. Peleamos con esos dos desconocidos sin que algo nos importara en épocas bravas. Y nosotros sabíamos bien que Eduardo Miller no era publicista, sino fotógrafo y lo enfrentamos desde los medios, desde las radios, desde los canales de televisión, en los pasillos, en la vereda, donde lo cruzaramos. Los recursos de los vecinos se estaban deslizando a la campaña a Gobernador de Juan Carlos Rousseslot en vísperas del armado de la candidatura a Presidente de Carlos Menem. Y nosotros queríamos aportar nuestro grano de arena.

Final de Haimovich, ese fue su talento. El que la llevó a caminar una época de oro del rousselotismo. Por su parte, cómo dije, Eduardo Miller, que facturaba más de la mitad del presupuesto en comunicación a su favor, eran tan solo fotógrafo, pero con grandes vínculos.

Entre un grupo de periodistas fuimos construyendo el rompecabezas Juan Carlos Roussselot, Laura Haimovich y Eduardo Miller.

La relación entre Juan Carlos Rousselot, Eduardo Miller y Laura Haimovich está marcada por los vínculos políticos, empresariales y los escándalos de corrupción que definieron la gestión del tres veces intendente y mil veces destituido, durante la década de los ´90.

Y me costó encontrarlo (en aquellos años, fines de los ´80, todo era papel) pero logré en una de las tantas cajas de archivo dar con los detalles.

1. El Vínculo Político y de Confianza

Eduardo Miller fue una figura central en el entorno de Rousselot. Era considerado uno de los principales operadoes políticos. Por su parte, Laura Haimovich también formaba parte del círculo íntimo y de confianza del intendente, ocupando cargos de relevancia en la estructura municipal.

2. El Escándalo de las Cloacas y SIDECO

El punto de unión más crítico entre ellos fue el famoso Plan de Cloacas de Morón de 1988-1989. Rousselot firmó un contrato millonario con la empresa SIDECO (del Grupo Macri) sin licitación previa y con irregularidades en los costos que debían pagar los vecinos.

La Acusación: Miller y Haimovich tenían que salir a frenar la crisis en los medios, pero fueron señalados junto a Rousselot como responsables de la ingeniería administrativa que permitió ese contrato que nadie vio, el cual derivó en la primera destitución de Rousselot .

Consecuencias Judiciales: A lo largo de los años´90 y principios de los 2000, los tres enfrentaron múltiples causas judiciales por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

3. La «Caja» y las Empresas Fantasma

Durante las investigaciones judiciales, se intentó determinar si existía un esquema de retorno de dinero o desvío de fondos públicos de las partidas de publicidad. En este contexto:

Eduardo Miller fue investigado por su rol en la aprobación de convenios que favorecían a empresas específicas.

Laura Haimovich fue vinculada a la gestión de pauta oficial y otros manejos financieros del municipio que, según las denuncias de la oposición de aquel entonces, terminaban financiando la estructura política personal de Rousselot.

Éramos jóvenes y contra esto peleábmos y obteníamos pequeños triunfos. Pero no logramos el triunfo definitivo sino hasta 1999 cuando recuperamos la Dirección de Prensa (así se llamaba) para un periodista local, que era lo que nos habíamos propuesto.

Asumió, Diego Spina, como Director de Prensa y democratizó la pauta. Eso fue en 1999 y 26 años después, cayó Nueva Comunicación y APeRA para retornar al modelo rousselolista de comunicación.

Lo pueden hacer. Peo nos van a ver pelear porque la vida es lucha, y la lucha es historia.

César Mansilla, Fernando Doti y Fernando Ramírez podrán acceder al Diario Regional de Pilar y FM Plaza; a Radio Del Plata (AM 1030); y sobre todo al local gastronómico Tinto y Soda, la parrilla del poder. Pero no podrán dar vuelta la prensa de Morón con desprecio, tal como quieren o quisieron hacerlo.