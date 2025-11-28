Aerolíneas Argentinas suma a su flota 18 nuevos aviones

Plan de modernización de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas puso en marcha un plan de modernización : incorporará 18 aviones nuevos y ejecutará inversiones por más de USD 65 millones destinadas a renovar cabinas y sumar conectividad Wi-Fi a toda la flota. Por primera vez, todo el programa será financiado con recursos propios.

El proyecto contempla la llegada de 4 Airbus A330neo, modelo elegido para fortalecer las rutas de largo alcance por su eficiencia y compatibilidad con los actuales A330ceo. A esta incorporación se sumará la renovación de los interiores de los A330ceo ya operativos, con foco en mejorar confort, rendimiento y capacidad.

Para vuelos de cabotaje y regionales, la empresa sumará 14 Boeing 737 MAX: 2 MAX 8, 4 MAX 9 y 8 MAX 10 ampliando la oferta de asientos y mejorar la rentabilidad en rutas de alta demanda. Todas las aeronaves ingresarán bajo la modalidad de leasing operativo, lo que otorga flexibilidad para actualizar la flota sin comprometer la estabilidad financiera.

El plan incluye además la instalación progresiva de conectividad Wi-Fi, que comenzará por los aviones de largo alcance y se extenderá luego a las flotas regionales y domésticas. El servicio completo está previsto para 2027.

La compañía proyecta duplicar el resultado positivo alcanzado en 2024, cuando registró un EBIT de USD 56,6 millones.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera 83 aeronaves, entre ellas Airbus A330-200, Boeing 737 en distintas versiones y Embraer E190, cifra que aumentará con la llegada de un nuevo MAX 8 en los próximos días. El objetivo oficial es consolidar una flota más moderna, eficiente y competitiva para mejorar la oferta y el servicio en el mercado nacional e internacional.