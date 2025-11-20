Lo de Carlitos: Panqueques de dulce de leche a $10

Lo de Carlitos celebra el Día del Panqueque

Cada 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque, y este año el tradicional lugar «Lo de Carlitos» ofrece su clásico panqueque de dulce de leche a solo $10 en todos los locales de Buenos Aires, el mismo 26 y el 27 de noviembre,.

Este local se convirtió en un clásico de muchas generaciones. Nació en la costa, en Villa Gesell, pero en Buenos Aires hay en total 17 locales repartidos en el AMBA.

En zona oeste los locales a los que te podés acercar son:

Caseros : J. J. de Urquiza 4906

: J. J. de Urquiza 4906 Castelar : Gral. Juan Lavalleja 23

: Gral. Juan Lavalleja 23 Morón : Av. Rivadavia 17780

: Av. Rivadavia 17780 Ramos Mejía : Necochea 212

: Necochea 212 San Miguel: Cnel. Charlone 1088

Hay que tener en cuenta que se recomienda llegar temprano, ya que la promoción es hasta agotar agotar stock. Si bien el que está en promo es el de dulce de leche, en total tiene más de 100 opciones distintas para elegir.