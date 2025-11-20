MorónNoticias destacadasSociedad

Lo de Carlitos: Panqueques de dulce de leche a $10

Por el Día del Panqueque que se celebra el 26 de noviembre, Lo de Carlitos festeje con su clásico a un precio imperdible por única vez.

Por Aldana Farinelli

Lo de Carlitos celebra el Día del Panqueque

Cada 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque, y este año el tradicional lugar «Lo de Carlitos» ofrece su clásico panqueque de dulce de leche a solo $10 en todos los locales de Buenos Aires, el mismo 26 y el 27 de noviembre,.

Este local se convirtió en un clásico de muchas generaciones. Nació en la costa, en Villa Gesell, pero en Buenos Aires hay en total 17 locales repartidos en el AMBA.

En zona oeste los locales a los que te podés acercar son:

  • Caseros: J. J. de Urquiza 4906
  • Castelar: Gral. Juan Lavalleja 23
  • Morón: Av. Rivadavia 17780
  • Ramos Mejía: Necochea 212
  • San Miguel: Cnel. Charlone 1088

Hay que tener en cuenta que se recomienda llegar temprano, ya que la promoción es hasta agotar agotar stock. Si bien el que está en promo es el de dulce de leche, en total tiene más de 100 opciones distintas para elegir.

