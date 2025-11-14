CulturaMorón

La West en Castelar: Daniela Herrero y Ella es tan cargosa gratis

El Festival West llega a Castelar con tres días de actividades gratuitas y shows destacados, entre ellos Daniela Herrero y Ella Es Tan Cargosa (Rodrigo Manigot). A continuación, la programación completa.

Por Aldana Farinelli

La west en castelar

Este fin de semana llega estará la West en Castelar.

La West llega este fin de semana a Castelar con opciones musicales y gastronómicas para todos los gustos bajo el siguiente cronograma:

Viernes 14 de noviembre – Castelar

18:00 hs – Mati DJ
20:00 hs – Pulpa Fixión
21:00 hs – DJ Carni

Sábado 15 de noviembre – Castelar

12:00 hs – Nassy DJ
16:00 hs – Lilo y Stitch (infantil)
17:00 hs – Clase de bachata con Mari & Chiri
18:00 hs – Ariel Conurbano (stand up)
19:00 hs – Lanzallamas
20:00 hs – Rodrigo Manigot (Ella Es Tan Cargosa)
21:00 hs – Sofi Julieta

Domingo 16 de noviembre – Castelar

12:00 hs – DJ Luis Alberto Espíndola
16:00 hs – Princesas Elsa y Ana (infantil)
17:00 hs – Clase de zumba con Romina Di Pierro
18:00 hs – Norma Barrea (Raíces y Ritmos)
19:00 hs – Polen
20:00 hsDaniela Herrero
21:00 hs – Cami DJ

