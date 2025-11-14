La West en Castelar: Daniela Herrero y Ella es tan cargosa gratis

Este fin de semana llega estará la West en Castelar.

La West llega este fin de semana a Castelar con opciones musicales y gastronómicas para todos los gustos bajo el siguiente cronograma:

Viernes 14 de noviembre – Castelar

18:00 hs – Mati DJ

20:00 hs – Pulpa Fixión

21:00 hs – DJ Carni

Sábado 15 de noviembre – Castelar

12:00 hs – Nassy DJ

16:00 hs – Lilo y Stitch (infantil)

17:00 hs – Clase de bachata con Mari & Chiri

18:00 hs – Ariel Conurbano (stand up)

19:00 hs – Lanzallamas

20:00 hs – Rodrigo Manigot (Ella Es Tan Cargosa)

21:00 hs – Sofi Julieta

Domingo 16 de noviembre – Castelar

12:00 hs – DJ Luis Alberto Espíndola

16:00 hs – Princesas Elsa y Ana (infantil)

17:00 hs – Clase de zumba con Romina Di Pierro

18:00 hs – Norma Barrea (Raíces y Ritmos)

19:00 hs – Polen

20:00 hs – Daniela Herrero

21:00 hs – Cami DJ