La West en Castelar: Daniela Herrero y Ella es tan cargosa gratis

La West llega este fin de semana a Castelar con opciones musicales y gastronómicas para todos los gustos bajo el siguiente cronograma:
Viernes 14 de noviembre – Castelar
18:00 hs – Mati DJ
20:00 hs – Pulpa Fixión
21:00 hs – DJ Carni
Sábado 15 de noviembre – Castelar
12:00 hs – Nassy DJ
16:00 hs – Lilo y Stitch (infantil)
17:00 hs – Clase de bachata con Mari & Chiri
18:00 hs – Ariel Conurbano (stand up)
19:00 hs – Lanzallamas
20:00 hs – Rodrigo Manigot (Ella Es Tan Cargosa)
21:00 hs – Sofi Julieta
Domingo 16 de noviembre – Castelar
12:00 hs – DJ Luis Alberto Espíndola
16:00 hs – Princesas Elsa y Ana (infantil)
17:00 hs – Clase de zumba con Romina Di Pierro
18:00 hs – Norma Barrea (Raíces y Ritmos)
19:00 hs – Polen
20:00 hs – Daniela Herrero
21:00 hs – Cami DJ