DeportesHurlinghamNoticias destacadas

La emotiva historia de Elías, el vecino de Hurlingham campeón en atletismo

Elías es vecino de Hurlingham, tiene 16 años y se consagró campeón de atletismo en los Juegos bonaerenses. De chico, fue trasplantado de medula osea y hoy es un ejemplo para muchos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

campeón en atletismo

Elías Yahn, el campeón en atletismo

Elías se consagró campeón de atletismo de 1200 mts. Su historia es símbolo de lucha y superación: De no poder correr por su enfermedad, hoy se llevó la medalla que representa al Municipio.

El joven asiste al colegio Rene Favaloro donde hace atletismo. Hace unos años fue tansplantado de medula ósea. Si bien no le gusta hablar del tema, admite que «son cosas que pasan y tengo que aceptar».

«Cuando era chico me gustaba correr mucho en los recreos y no podía por la enfermedad que tenia. Cuando el doctor me dijo que ya podía arranqué y acá estoy, con la medalla», celebró.

Respecto a su experiencia en los Juegos Bonaerenses que lo consagraron campeón, expresó: «Llegamos a Mar del Plata, eran tres vueltas y gané».

Noticias relacionadas

El Triple Crimen pasa a la Justicia de Morón

El Triple Crimen pasa a la Justicia de Morón. Los cuerpos de tres mujeres fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y...

Morón inauguró su primer Hospital de Día de Salud Mental

Morón tiene su primer Hospital de Día de Salud Mental El nuevo Hospital de Día de Salud Mental de Morón es un espacio que ofrece...

Servicio limitado en el Tren San Martín por obras ¿Cuándo?

Servicio limitado en el Tren San Martín Durante el domingo 2 de noviembre se efectuará el recambio del tendido de vías en el paso a...

Línea Sarmiento: Los trenes no pararán en Liniers del viernes al domingo

Los trenes no pararán en Liniers por obras Desde Trenes Argentinos comunicaron que debido a obras entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, el...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img