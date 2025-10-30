La emotiva historia de Elías, el vecino de Hurlingham campeón en atletismo

Elías Yahn, el campeón en atletismo

Elías se consagró campeón de atletismo de 1200 mts. Su historia es símbolo de lucha y superación: De no poder correr por su enfermedad, hoy se llevó la medalla que representa al Municipio.

El joven asiste al colegio Rene Favaloro donde hace atletismo. Hace unos años fue tansplantado de medula ósea. Si bien no le gusta hablar del tema, admite que «son cosas que pasan y tengo que aceptar».

«Cuando era chico me gustaba correr mucho en los recreos y no podía por la enfermedad que tenia. Cuando el doctor me dijo que ya podía arranqué y acá estoy, con la medalla», celebró.

Respecto a su experiencia en los Juegos Bonaerenses que lo consagraron campeón, expresó: «Llegamos a Mar del Plata, eran tres vueltas y gané».