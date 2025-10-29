Las milongas llegan a Morón en noviembre: baile y cultura

Las milongas llegan a Morón en noviembre

El municipio vuelve a convertirse en escenario del tango y es que las milongas llegan a Morón con encuentros que reunirán a vecinos y bailarines en distintas sedes del distrito.

Las milongas son encuentros sociales donde se baila tango, vals y milonga. En estos espacios, la música en vivo, la danza y el encuentro entre generaciones se combinan para mantener viva una de las tradiciones culturales más emblemáticas del país. Este ciclo busca fortalecer el circuito tanguero local y fomentar la participación comunitaria con actividades gratuitas y abiertas al público.

La programación incluye una amplia propuesta:

Sábado 1/11: Milonga La Nelly, en Plaza Seca Martín Irigoyen 436, Castelar centro. Clase de 18:30 a 20h y milonga hasta las 23h.

Sábado 8/11: Malaver Tango, en General Machado 749, Morón centro. Desde las 21:30h.

Domingo 9/11: Undertango Milonga, en Av. Rivadavia 18432, Morón centro. Clase de 18 a 19h y milonga hasta la medianoche.

Sábado 15/11: Redoblona Milonga, en el Círculo Italiano (García Silva 1091, Morón centro). A partir de las 22h.

Domingo 16/11: Ciclo La Cucha del Gotán, en Carlos Casares 992, Castelar centro, desde las 19h.

Miércoles 19/11: Milonga La Tarzán, en Los Incas 2300, Castelar centro. Clase de 20:30 a 21:30h y milonga hasta las 2 de la madrugada.

Viernes 21/11: Mixtonga, en El Transformador (Caseros y Lavallol, Haedo centro). Clase a las 20:30h y milonga a las 21:30h.

Sábado 22/11: Milonga Garufa, en Sócrates 2020, Haedo norte, a las 21:30h.

Sábado 22/11: Milonga en Paracone, en Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte, desde las 17h.

Domingo 23/11: Aliken, en Buenos Aires 768, Castelar centro. Clase a las 12h y milonga hasta las 20h.

Domingo 30/11: La Milonguita de Filardi, en Luis Lhoner 555, Haedo. Clase de 18:30 a 19:30h y milonga hasta las 23:30h.

El circuito de milongas en Morón no solo preserva la esencia del tango, sino que también impulsa el encuentro social, la identidad barrial y la cultura popular.

De esta forma, durante todo el mes, cada espacio abrirá sus puertas para que el público pueda disfrutar del baile, aprender los primeros pasos o simplemente dejarse llevar por la música y el espíritu porteño que sigue vivo en cada compás.