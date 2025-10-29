CulturaMorón

Las milongas llegan a Morón en noviembre: baile y cultura

Las milongas llegan a Morón en noviembre. Habrá clases, exhibiciones y música en vivo para celebrar la pasión por el tango en distintos puntos de la localidad.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Las milongas llegan a Morón

Las milongas llegan a Morón en noviembre

El municipio vuelve a convertirse en escenario del tango y es que las milongas llegan a Morón con encuentros que reunirán a vecinos y bailarines en distintas sedes del distrito.

Las milongas son encuentros sociales donde se baila tango, vals y milonga. En estos espacios, la música en vivo, la danza y el encuentro entre generaciones se combinan para mantener viva una de las tradiciones culturales más emblemáticas del país. Este ciclo busca fortalecer el circuito tanguero local y fomentar la participación comunitaria con actividades gratuitas y abiertas al público.

La programación incluye una amplia propuesta:

  • Sábado 1/11: Milonga La Nelly, en Plaza Seca Martín Irigoyen 436, Castelar centro. Clase de 18:30 a 20h y milonga hasta las 23h.
  • Sábado 8/11: Malaver Tango, en General Machado 749, Morón centro. Desde las 21:30h.
  • Domingo 9/11: Undertango Milonga, en Av. Rivadavia 18432, Morón centro. Clase de 18 a 19h y milonga hasta la medianoche.
  • Sábado 15/11: Redoblona Milonga, en el Círculo Italiano (García Silva 1091, Morón centro). A partir de las 22h.
  • Domingo 16/11: Ciclo La Cucha del Gotán, en Carlos Casares 992, Castelar centro, desde las 19h.
  • Miércoles 19/11: Milonga La Tarzán, en Los Incas 2300, Castelar centro. Clase de 20:30 a 21:30h y milonga hasta las 2 de la madrugada.
  • Viernes 21/11: Mixtonga, en El Transformador (Caseros y Lavallol, Haedo centro). Clase a las 20:30h y milonga a las 21:30h.
  • Sábado 22/11: Milonga Garufa, en Sócrates 2020, Haedo norte, a las 21:30h.
  • Sábado 22/11: Milonga en Paracone, en Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte, desde las 17h.
  • Domingo 23/11: Aliken, en Buenos Aires 768, Castelar centro. Clase a las 12h y milonga hasta las 20h.
  • Domingo 30/11: La Milonguita de Filardi, en Luis Lhoner 555, Haedo. Clase de 18:30 a 19:30h y milonga hasta las 23:30h.

El circuito de milongas en Morón no solo preserva la esencia del tango, sino que también impulsa el encuentro social, la identidad barrial y la cultura popular.

De esta forma, durante todo el mes, cada espacio abrirá sus puertas para que el público pueda disfrutar del baile, aprender los primeros pasos o simplemente dejarse llevar por la música y el espíritu porteño que sigue vivo en cada compás.

Noticias relacionadas

El Hospital Posadas realizó cuatro donaciones de órganos en tres semanas

Cuatro donaciones de órganos en tres semanas en el Hospital Posadas El Hospital Posadas informó que, en las últimas tres semanas, se realizaron cuatro nuevos...

Los andenes de Morón pueden derrumbarse

Los andenes tienen más de 40 años de antigüedad y falencias estructurales que "requieren atención inmediata", indicaron desde Trenes Argentinos, "ya que se pueden...

Demian Rugna llega al Festival de Cine de Hurlingham

El cineasta Demian Rugna llega al FESTIHUR El Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2025) se realizará del 7 al 9 de noviembre en el...

La Peña Sachera llega a Hurlingham con música y danza folklórica

La Peña Sachera en Hurlingham: una jornada de música, danza y cultura folklórica El próximo domingo 9 de noviembre, Hurlingham se prepara para vivir una...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img