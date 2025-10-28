CulturaHurlinghamNoticias destacadas

La Peña Sachera llega a Hurlingham con música y danza folklórica

El domingo 9 de noviembre, el Club Hurlingham Norte será sede de la primera edición de La Peña Sachera, con clases de danza, artistas en vivo y sorteos para disfrutar una jornada a pura tradición.

Por Aldana Farinelli

Publicación

La Peña Sachera

La Peña Sachera en Hurlingham: una jornada de música, danza y cultura folklórica

El próximo domingo 9 de noviembre, Hurlingham se prepara para vivir una auténtica fiesta popular con la llegada de La Peña Sachera, un encuentro que celebra la música y la danza folklórica argentina. La cita será en el Club Hurlingham Norte, ubicado a tres cuadras de los Bomberos de Hurlingham, en una jornada ideal para compartir en familia..

La jornada comenzará a las 11:30 h con una clase de danza folklórica a cargo de la profesora Silvana Martinelli, pensada para todos los niveles, desde principiantes hasta bailarines experimentados. A lo largo del día, se presentarán destacados artistas y grupos musicales como Vidalero, Trovadores, Revolución Sachera, Pepe Stroile y Matices Fol, con sonido profesional a cargo de Javi Tres, garantizando una experiencia de primer nivel.

El folklore también se lucirá en el escenario con la participación de diversos ballets y agrupaciones de danza, entre ellos De Nuestro Suelo y Ballet Samay (ambos de Hurlingham), Almas Folklóricas (San Miguel), Sol Argentino (Merlo) y Cura Brochero (Morón), quienes desplegarán todo su talento y pasión por las tradiciones argentinas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6000 e incluyen la participación en sorteos especiales durante el evento. Pueden adquirirse comunicándose al 11 3860-6263 o al 11 6376-1643.

Con música en vivo, danza, sorteos y un ambiente festivo, La Peña Sachera en Hurlingham promete ser una celebración imperdible para quienes disfrutan de las tradiciones, el baile y la alegría del folklore argentino.

