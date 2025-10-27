El Museo Nacional de Aeronáutica abre el histórico C-130 Hércules

Museo Nacional de Aeronáutica: recorrida por el Hangar 4 y el histórico C-130 Hércules

El Museo Nacional de Aeronáutica de Morón invita al público a una nueva jornada de puertas abiertas el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 10 a 17 horas, en su sede de Avenida Eva Perón 2200. En esta ocasión, junto al Grupo Técnico de Restauraciones Aeronáuticas (GTRA), se podrá ingresar al Hangar 4 y recorrer el histórico C-130 Hércules, una de las piezas más emblemáticas de la historia aérea argentina.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán conocer de cerca los avances en los proyectos de restauración que lleva adelante el GTRA, un equipo especializado en la preservación del patrimonio aeronáutico. La muestra permitirá descubrir cómo se trabaja para mantener viva la memoria técnica y cultural de la aviación nacional.

El C-130 Hércules es un avión de transporte militar fabricado por Lockheed, reconocido por su gran capacidad de carga, resistencia y versatilidad. Utilizado por la Fuerza Aérea Argentina desde la década del 70, ha cumplido misiones fundamentales tanto en el país como en el exterior, incluyendo vuelos antárticos, operaciones humanitarias y apoyo logístico en situaciones de emergencia. Su estructura robusta y su capacidad para despegar y aterrizar en pistas cortas o no preparadas lo convirtieron en una de las aeronaves más confiables y emblemáticas de la aviación militar.

La entrada es gratuita, pero se requiere reserva previa a través del sitio oficial del museo: mna.ar.