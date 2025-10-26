MorónHurlinghamItuzaingó

Elecciones Nacionales 2025: Por Municipio

Por Andres Llinares

Publicación

Primera Sección Electoral

Siempre se quiere saber cómo salió el candidato nacional el territorial municipal. Y aquí los datos. Acá los principales municipios del Oeste.

General Rodríguez

ALIANZA FUERZA PATRIA23.04944,52 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA20.83540,24 %

San Martín

ALIANZA FUERZA PATRIA97.03342,39 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA93.67440,92 %

Hurlingham

ALIANZA FUERZA PATRIA41.48943,35 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA37.37439,05 %

Ituzaingó

ALIANZA FUERZA PATRIA41.54442,27 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA39.49540,18 %

Merlo

ALIANZA FUERZA PATRIA119.22447,85 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA82.43733,08 %

Moreno

ALIANZA FUERZA PATRIA111.76949,77 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA76.02033,85 %

Morón

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA80.99143,13 %
ALIANZA FUERZA PATRIA71.76738,22 %

Pilar

ALIANZA FUERZA PATRIA76.67743,60 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA75.29142,81 %

San Fernando

ALIANZA FUERZA PATRIA39.32442,81 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA38.55641,98 %

San Isidro

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA101.88157,59 %
ALIANZA FUERZA PATRIA45.87325,93 %

Tigre

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA96.25745,95 %
ALIANZA FUERZA PATRIA79.59537,99 %

Tres de Febrero

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA80.81042,89 %
ALIANZA FUERZA PATRIA73.59039,06 %

Vicente López​

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA87.29955,23 %
ALIANZA FUERZA PATRIA41.15026,03 %

Un dato aparte:

La Matanza

ALIANZA FUERZA PATRIA329.58248,41 %
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA221.59232,55 %

