Elecciones Nacionales 2025: Por Municipio

Siempre se quiere saber cómo salió el candidato nacional el territorial municipal. Y aquí los datos. Acá los principales municipios del Oeste.
General Rodríguez
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|23.049
|44,52 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|20.835
|40,24 %
San Martín
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|97.033
|42,39 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|93.674
|40,92 %
Hurlingham
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|41.489
|43,35 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|37.374
|39,05 %
Ituzaingó
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|41.544
|42,27 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|39.495
|40,18 %
Merlo
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|119.224
|47,85 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|82.437
|33,08 %
Moreno
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|111.769
|49,77 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|76.020
|33,85 %
Morón
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|80.991
|43,13 %
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|71.767
|38,22 %
Pilar
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|76.677
|43,60 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|75.291
|42,81 %
San Fernando
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|39.324
|42,81 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|38.556
|41,98 %
San Isidro
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|101.881
|57,59 %
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|45.873
|25,93 %
Tigre
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|96.257
|45,95 %
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|79.595
|37,99 %
Tres de Febrero
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|80.810
|42,89 %
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|73.590
|39,06 %
Vicente López
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|87.299
|55,23 %
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|41.150
|26,03 %
Un dato aparte:
La Matanza
|ALIANZA FUERZA PATRIA
|329.582
|48,41 %
|ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
|221.592
|32,55 %