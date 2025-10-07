Triple-femicidio-y-la-autopsia-de-Morena-Verardi

A casi tres semanas del triple femicidio de Florencio Varela, la autopsia que se le realizó al cuerpo de Morena Verdi, confirmó que el asesinato fue cometido entre el viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

La autopsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en la localidad de Gregorio de Laferrere, La Matanza. El informe preliminar señala que la joven de 20 años sufrió un posible shock neurogénico producto de una estrangulación. Y remarca que su cuerpo presentaba lesiones en diversas partes aunque fueron hechas luego de haber sido asesinada.

Entre las primeras observaciones, los peritos destacaron una «dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical». Y el informe forense determinó que la causa de muerte fue un «shock neurogénico» derivado de una luxo fractura de la columna cervical, entre las vértebras C1 y C2. Esta lesión, según los especialistas, afectó los centros vitales del cuerpo y fue “de entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”.

También confirmaron la presencia de un “surco de estrangulación a lazo” que generó la asfixia. Con la fractura cervical y la compresión del cuello, fueron considerados determinantes en la muerte de la joven.

En relación a la investigación sobre el crimen, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ratificó durante el fin de semana en una entrevista que las jóvenes “fueron asesinadas de manera brutal y salvaje”.

Cómo sigue la causa

La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro con la captura en Perú del presunto autor intelectual: Tony Janzen Valverde Victoriano más conocido como “Pequeño J”, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

Durante el fin de semana, detectaron tres sospechosos más están prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta otras 15 personas.

De los tres sospechosos que aun resta detener, dos iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas, y el tercero iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Gol.

Por el momento, éstos son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela: Tony Janzen Valverd Victoriano, alias “Pequeño J”; Matías Agustín Ozorio; Magalí Celeste González Guerrero; Miguel Villanueva Silva; Daniela Ibarra; Maximiliano Parra; Lázaro Víctor Sotacuro; Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.