El Festival de Cine de Hurlingham presentó su selección oficial

FESTIHUR 2025: programación, jurados y novedades del festival de cine de Hurlingham
El FESTIHUR 2025, el Festival de Cine de Hurlingham, celebrará su sexta edición del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei. Este evento gratuito y abierto a toda la comunidad contará con una programación diversa que combina el cine nacional con producciones locales emergentes.
La película “Mazel Tov”, de Adrián Suar, será la encargada de inaugurar el festival, marcando el inicio de una edición que promete consolidarse como una de las citas culturales más importantes del conurbano bonaerense.
El FESTIHUR 2025 incluirá cuatro competencias oficiales: Largometrajes, Cortometrajes, Videominutos de Escuelas Secundarias y Panorama Local, una categoría dedicada a realizadores del distrito.
El jurado de la Competencia Oficial de Largometrajes estará integrado por Emiliano Serra, Sabrina Campos y Nicolás Ivaldi; mientras que en la Competencia de Cortometrajes participarán Julián Pérez Cantón, Mariana Rojas y Luis Camargo. En tanto, la categoría Panorama Local contará con Iván Bustinduy, Álvaro Bretal y Guillermo Marcucci como jurados.
Además, los tutores del Hurlingham Film Lab, espacio de formación para cineastas emergentes, serán Carolina Álvarez, Néstor “Tato” Moreno y Matías Dinardo.
Entre las actividades destacadas, el público podrá disfrutar de la proyección de la multipremiada película de terror “Cuando acecha la maldad”, de Demián Rugna, quien también brindará una charla magistral sobre cine de terror.
Con una propuesta plural y de calidad, el FESTIHUR 2025 reafirma su compromiso con la promoción del cine argentino y la producción audiovisual local, ofreciendo un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute para realizadores y espectadores.
COMPETENCIA DE LARGOMETRAJES
- “LA NOCHE SIN MI” DE MARIA LAURA BERCH Y LAURA CHIABRA
- “LOS DOMINGOS MUEREN MAS PERSONAS” DE IAR SAID
- “EL AGRONOMO” DE MARTIN TURNES
- “LA LLEGADA DEL HIJO” DE CECILIA ATAN Y VALERIA PIVATO
COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES
- “EL ULTIMO ANZUELO” DE GONZALO SOLARI
- “WARNES, EL ALBERGUE” DE NINA MORRICONI
- “MAMA, MEMBRILLO, DOLOR Y SANGRE” DE A. CLARA BUSTELO
- “CIUDAD DEL FARO” DE ABRIL SANZ
- “BIENVENIDO” DE MARTIN JALFEN Y MIKE Y USANDIVARAS
- “ENTRETIEMPO” DE NICOLAS DOMINIKOW
- “ALQUIMIA” DE MATIAS CARABAJAL
- “BENDITO ES EL FRUTO” DE ANGEL BLANCO
- “ACICALADO” DE DENISE UMASCHI
- “LA FALTA” DE CARMELA SANDBERG
- “LINEA DE FLOTACION” DE LUCILA DE OTO Y GASTON BONALVE
- “LA ESPERA” DE ROLANDO FERNANDEZ CLIMENT
COMPETENCIA “PANORAMA LOCAL”
- “EL REBAÑO OLVIDADO” DE TOBIAS PAURA
- “INSTANTES DE PELIGRO” DE SANTIAGO CANCION
- “HASTA QUE SALGA EL SOL” DE RODRIGO ELIZALDE
- “LA PESTE” DE NICOLAS BECERRA
- “POCHITO, SIN FIRMA” DE VICTORIA JAZMIN GOMEZ
- “UNA MONEDITA” DE MANU VAZQUEZ SANTANA
- “CIUDAD SIN PAR” DE FELIPE PRIETO, PEDRO RAZE Y LUCA LATTARULO
- “RADIACTADOS DE MORONBYL” DE EZEQUIEL SOMA
- “MUJERES MIGRANTES” DE SILVANA PEREYRA
- “MALDITO MOSQUITO” DE CARLOS SANTOS
- “VOLAR” DE CRISTIAN ARIAS
- “LOCURA UNA ES ESTO” DE GUSTAVO PEÑA
COMPETENCIA “VIDEOMINUTO”
- “CIERVO” DE SOFIA VISÑUK
- “LA BATALLA” DE SANTINO COLANERI
- “PROHIBIDO OLVIDAR” DE EMANUEL BESADA
- “NO A LA GUERRA” DE JIMMY CASTRO ZAMBRANO
- “VISITAS” DE MILTON EKMAN
- “EL AMOR SALVA SIN HACER RUIDO” DE MADGALENA SAGGESE
- “PRESENCIAS” DE CORELA GONZALEZ, MIA BARONE, VALENTINA SEIJAS, VALENTINA COSTILLA, CANDELARIA FONSECA
- “EL LABURO” DE MARTIN F. – MARTIN P. – CHRISTIAN S. – SAMIRA M. – ENZO R. – JULI A. – FRANCO V.
- “UN DIA EN EL MUSEO PARTE 1” – ALUMNOS COLEGIO ECHEVERRIA
- “UN DIA EN EL MUSEO PARTE 2” – ALUMNOS COLEGIO ECHEVERRIA
- “FIDELIA” DE PILAR PAZ, MIA LESPADE, GUADALUPE AGUIRRE Y VICTORIA NUÑEZ
- “LO QUE HAY DETRÁS DE LO PERFECTO” DE MIA LABORDE, AMBAR PONCE, MIRKO BARRIOS Y ALEXANDRA AVILA
- “CONEXIÓN ANCESTRAL” DE ARIADNA TRINIDAD, ANTONELLA CHINCHE Y LAUTARO CHÁVEZ
- “RECUERDO EN PIEZAS” DE LISANDRO PEREYRA, ENZO LÓPEZ, SANTIAGO TORANCIO Y GERMAN CÁCERES
- “A LA DERIVA” DE THIAGO CARRAZÁN, GENARO PONCE, MATEO RAMÍREZ Y MARK IBARROLA
- “EL CORAZON DE TIN TIN” DE CANDRA FREELAND, KIARA LEZCANO, ZAIRA FARAY, NUMILEN CABRAL Y CANDELA CAÑETE
- “CICATRICES DE ORO” DE JOEL BARRIOS, AGUSTINA RETAMAR, NAHIARA GÓMEZ Y CAMILA ROJAS
- “BUSCANDO VOLTIOS” DE ALDANA RUIZ, MORENA PROCOPIO Y CANDELA GAMARRA
- “LA MALDICION DE LA FOTO” – ALUMNOS COLEGIO ALMAFUERTE
- «PRESENCIA» DE SAMIRA GUARNIERI, BRUNO ROMERO Y NAHIARA PALUMBO
- «DETRÁS DE LA PUERTA» DE ISABELLA CONDINO E ISABELLA BECCARIA
- «EL PELIGRO DE LOS SUEÑOS» DE GIAN DALLAVALLE, ALESSANDRO GHIGLIONE Y JUAN MANUEL PELLEGRINO
- «LA SOMBRA QUE OBSERVA» DE SOFÍA MOROZOV
- «LA SOMBRA QUE RECLAMA» DE MARTINA PORRO Y LOLA DENEGRI
- «LA SOMBRA» DE LUCIANO SORIA
- «LA VENTANA» DE CATALINA DI BELLA, MILAGROS OVIEDO Y DANA CLARO
- «LA CABAÑA» DE FRANCO BATTAGLINI Y ANDRÉS JUSKOFF
- «LA NOTICIA QUE ME CONDENÓ» DE MATEO VIÑAS, GAEL ROMANÓ Y SANTIAGO YOO
- «QUIEN SOS» DE LAUTARO LOBOS, FRANCO FERNÁNDEZ Y JORDAN MARTÍNEZ
- «UNA CASA EN SILENCIO» DE MILENA BARBOSA, MILENA CASTELLETTI, LAUTARO LORENZO
- «SILENCIO» DE DIDIER NAZAR Y JOAQUÍN LANARO
- «NO HAGAS RUIDO» DE RENATA ZITO, MILAGROS DIEGUEZ Y TATIANA BELVEDERE
- «NO ESTABAS SOLO» DE MORENA VIGNOLA, LOURDES AGUERREGARAY Y JULIETA PETROFF
- «MIRA A TU ALREDEDOR» DE GENNARO LATTANZI Y DAMIÁN LANDINI
- «LO QUE HABITA EN LA SOMBRA» DE VICENTINA LOMIENTO, LOLA FOCHESATTO Y THOMAS ACRI
- «LA MANCHA QUE RESPIRABA» DE DANTE NIGRO, ISABELLA MARTÍNEZ Y ABRIL TRAMONTINI
- «EL TIC TAC DE LAS 4.32» DE AQUILES ESCUDERO, BENJAMÍN SANTILLÁN Y OCTAVIO CERULLO
- «EL REFLEJO HAMBRIENTO» DE LUCA MALAGRINO, VITO COLUCCIO Y FACUNDO GONZÁLEZ
- «ECOS DE UN ALMA ROTA» DE SOFÍA D´ELÍA Y PILAR CHAITELI
- «DETRÁS DEL PAPEL TAPIZ» DE LUZ MEZA Y MATILDA PAPPOLLA
- «DEL OTRO LADO» DE MILAGROS MIORELLI, SOFÍA MAGLIARELLI Y ORIANA CAJAL
- «EL VISITANTE» DE GONZALO AMPUGNANI, IAN PARK Y BAUTISTA BARUTTA
4ª HURLINGHAM FILM LAB
- ¡SARCUNDRIAAA! DE ALEJO ESTRABOU / JUAN SATLHÚ
- “LA HORA DEL ALMUERZO” DE LUCAS ROSSINI / FATIMA FERNANDEZ MOUJAN
- “VIENE DEL MONTE” DE JORGE LEIVA / LUCIA SALE
- “CAMPO DEL CIELO” DE EDUARDO BUSTAMANTE / JOSEFINA LENS
- “PAMPA” DE MANUEL FERRARI