Villa Mecenas celebra sus 41 años con un gran evento: shows, visitas y más

El emblemático espacio cultural Villa Mecenas celebra sus 41 años el domingo 21 de septiembre, desde las 14 hs, en Torres 618, Morón. Durante la jornada habrá actividades culturales y recreativas.
Durante el encuentro se podrá recorrer la muestra de arte “Tiempos en Paralelo” de Eduardo Longoni y escuchar a la Orquesta La Mayor, además de otras sorpresas.
También estarán presentes los ex combatientes de Malvinas y el cierre estará a cargo de La Orkesta Popular San Bomba con un show en vivo a pura cumbia.
Por el Día de la Primavera, habrá actividades recreativas:
- El domingo 21/09, de 15 a 18 hs, en la Plaza Antártida Argentina (Santa Teresa 1370, Morón Sur) habrá feria de emprendedores, juegos y sorpresas
- El sábado 27/09 en la Plaza Cattaneo de El Palomar (Bianco y Moraga), los vecinos podrán disfrutar de una merienda compartida, juegos, música y mucho más.