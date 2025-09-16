Villa Mecenas celebra sus 41 años con un gran evento: shows, visitas y más

El emblemático espacio cultural Villa Mecenas celebra sus 41 años el domingo 21 de septiembre, desde las 14 hs, en Torres 618, Morón. Durante la jornada habrá actividades culturales y recreativas.

Durante el encuentro se podrá recorrer la muestra de arte “Tiempos en Paralelo” de Eduardo Longoni y escuchar a la Orquesta La Mayor, además de otras sorpresas.

También estarán presentes los ex combatientes de Malvinas y el cierre estará a cargo de La Orkesta Popular San Bomba con un show en vivo a pura cumbia.

Por el Día de la Primavera, habrá actividades recreativas: