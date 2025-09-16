MorónCultura

Villa Mecenas celebra sus 41 años con un gran evento: shows, visitas y más

El espacio Villa Mecenas será escenario de un evento con motivo de su aniversario y el Día de la Primavera. Habrá actividades artísticas, shows en vivo, visitas guiadas y un cierre musical a pura fiesta.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Villa mecenas

El emblemático espacio cultural Villa Mecenas celebra sus 41 años el domingo 21 de septiembre, desde las 14 hs, en Torres 618, Morón. Durante la jornada habrá actividades culturales y recreativas.

Durante el encuentro se podrá recorrer la muestra de arte “Tiempos en Paralelo” de Eduardo Longoni y escuchar a la Orquesta La Mayor, además de otras sorpresas.

También estarán presentes los ex combatientes de Malvinas y el cierre estará a cargo de La Orkesta Popular San Bomba con un show en vivo a pura cumbia.

Por el Día de la Primavera, habrá actividades recreativas:

  • El domingo 21/09, de 15 a 18 hs, en la Plaza Antártida Argentina (Santa Teresa 1370, Morón Sur) habrá feria de emprendedores, juegos y sorpresas
  • El sábado 27/09 en la Plaza Cattaneo de El Palomar (Bianco y Moraga), los vecinos podrán disfrutar de una merienda compartida, juegos, música y mucho más.

