Encuentro del Libro en Ituzaingó: Editoriales, charlas, talleres y más

Los amantes de los libros, la lectura y la cultura tienen una cita en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), donde tendrá lugar el 3° Encuentro del Libro y la Palabra.

Durante la jornada habrá conversatorios, presentaciones de libros, lecturas y talleres a cargo de autores y expositores locales. Además, estarán presentes los stands de más de 20 editoriales como Sudestada, Biblos e Insomnes.

Cronograma de actividades

11:30hs – Charla sobre neuro divergencia a cargo de Ileana Rodriguez, directora del CeDiTI.

12:20hs – Libros interactivos para las infancias con temáticas ambientales a cargo de Martín Crespi, de Pachamamita Libros.

13:30hs – Charla sobre mangas con Samanta Niz.

14:00hs -Micrófono abierto con grupo de narradores en la biblioteca.

14:10hs – Charla sobre la historia de Ituzaingó a cargo de Editorial Insomnes.

16:00hs – Cómo involucrar a los jóvenes en la literatura, por Joaquín Scaravella Olocco y Sofía Benítez.

17:00hs – Recorrido por la Galería Municipal de Arte con el escritor Pedro Mancini