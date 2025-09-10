Ituzaingó Elecciones 2021 Pueblo por Pueblo. El distrito tiene tres circuitos electorales. El más grande es Ituzaingó Sur. Y el más dividido, Villa Udaondo. Juntos para el Cambio se impuso por menos de dos puntos.

Ituzaingó: Resultados Pueblo por Pueblo (07/09/25). En el municipio que gobierna Pablo Descalzo, los resultados fueron:

Fuerza Patria: 43,59%

La Libertad Avanza: 36,39%

Estos votos son la suma de lo que cada alianza obtuvo en cada una de las tres circunscripciones:

Ituzaingó Sur – Circuito 666

Fuerza Patria: 48,85%

La Libertad Avanza: 31,75

Ituzaingó Norte – Circuito 667 (Centro)

Fuerza Patria: 44,49%

La Libertad Avanza: 35,84

Villa Udaondo – Circuito 666A (Incluye Parque Leloir)

Fuerza Patria: 40,51%

La Libertad Avanza: 40,48%

La victoria de Fuerza Patria le asegura al intendente Pablo Descalzo 6 bancas de las 10 que se renovaban. Llega a 11 concejales en total y tendrá mayoría propia.

Las seis bancas de Fuerza Patria corresponden a Juan Manuel Álvarez Luna, Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola, Carlos Acuña y María Fernanda Gómez.

Las otras 4 corresponden a La Libertad Avanza y la ocuparán Hugo Equiza, Agustina De la Iglesia, Walter Lanaro y Lorena Lara.