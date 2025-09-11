Agenda del Teatro Gregorio de Laferrere: cine, teatro y muestras en Morón

El Teatro Gregorio de Laferrere junto al Espacio INCAA Morón anuncian la agenda de esta semana con cine nacional, estrenos, teatro, propuestas infantiles y una muestra dedicada a Sandro de América. Las funciones se realizarán entre el 10 y el 14 de septiembre con entradas gratuitas o a precios accesibles.

CINE – Espacio INCAA Morón

Miércoles 10, 19 hs | Reconquista de Scalabrini Ortiz, de Ariel Martínez Herrera | 2023 | El documental rescata la figura de Raúl Scalabrini Ortiz como escritor, periodista e intelectual clave en la lucha por la soberanía nacional.

Mes de la fotografía en Morón: Todos los jueves de septiembre.

Jueves 11, 19 hs | Una mirada honesta, de Roberto Persano y Santiago Nacif Cabrera | Documental | Documental sobre Eduardo Longoni, el fotógrafo que retrató instantes decisivos de los últimos cuarenta años de la historia argentina.

Estrenos nacionales:

Viernes 12, 18 hs | La máquina, el delfín y un enano de jardín | Comedia. Dos familias se enfrentan por una excéntrica herencia tras descubrir un secreto, desatando enredos, peleas y risas por un auto viejo, un masajeador de delfín y un enano de jardín.

Viernes 12, 20 hs | El cinturón de Olivia | Olivia es una joven estudiante de Astrofísica cuya vida da un giro inesperado en una noche especial. Obligada a salir con sus mejores amigos, se encuentra inmersa en un fenómeno astronómico que les permite explorar universos paralelos.

Un gitano en el Corazón del Oeste – Muestra de fotos

Esta primavera vuelve el ciclo dedicado a una de las mayores figuras de la cultura popular argentina y latinoamericana, en el año en que hubiera cumplido 80 años. Esta será una edición ampliada, con dos sedes y diferentes actividades para acercarse y disfrutar de la obra del gran Sandro de América.

Programación:

Desde el viernes 12: Exposición de fotos, objetos prestados, discos y audiovisuales relacionados con la vida y la carrera de Sandro. Abierta de lunes a viernes de 10 a 14 hs.

Sábado 13, 16:30 hs | Sandro de América | Charla con Graciela Guiñazú, biógrafa de Sandro.

Sábado 13, 17:30 hs | Penumbras | Sandro en el imaginario de las mujeres de la época: Performance de música, poesía y cocina con Ciela Asad, Flavia Cuello, Camil, Pauli Andrea y Marcos Romano.

TEATRO

Producción de La Escu

Sábado 13 | 19 y 21:1 5hs | NO EXISTE esa mujer, de Carolina Sturla | Cumplir 40 años. Parir. Volver a trabajar después de la licencia de maternidad. Ser o no ser madre. Las salidas con amigas. Los cumpleañitos. Las charlas de mamis en la puerta del jardín. La obra explora con humor e ironía las exigencias del mundo contemporáneo sobre las mujeres.

Ciclo HumorÓn

Domingo 14, 20 hs | Un error de cálculo puede pasar. La historia económica argentina del último medio siglo contada por Tito, el dueño de una tiendita de barrio que atravesó las crisis soñando con salvarse para siempre y nunca acertó con las decisiones tomadas.

Infantiles: Domingo 14 a las 16hs | Frida Saturnina Guardiana Galáctica – Misión Anillo D3 | 40 MIN | Obra fantástica infantil con María Victoria García |

¿Cómo sacar entradas?