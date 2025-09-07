Elecciones 2025: Resultados en Hurlingham (07-09)

Ya caen los primeros resultados de las elecciones provinciales. Desde 1948 no se realizaban desdobladas. El rol de los intendentes y de los concejales fue central. En Hurlingham se impusieron con facilidad.

En toda la Provincia de Buenos Aires Fuerza Patria se impuso por 14 puntos y ganó en 99 municipios con 1.500 millones de dólares de reservas.

En está página vas a poder ver los resultados de los principales partidos y más abajo las listas de concejales con chances a integrar el Concejo Deliberante.

En la foto de portada: Rafael De Francesco Florencia Lampreabe

Principales Resultados

Fuerza Patria – Florencia Lampreabe: 43,30 %

Alianza La Libertad Avanza – Rafael De Francesco: 29,78 %

Somos Buenos Aires – Juan Zabaleta: 16,43 %

Lista de Candidatos a Concejales de Fuerza Patria

1 LAMPREABE FLORENCIA

2 BELLO NESTOR ABELARDO

3 MARECO BOVEDA, AILEN CLAUDIA DANIELA

4 VILELA NICOLÁS

5 LUCERO VERONICA MACARENA

6 BERETTA GASTON ALEJANDRO

7 CAZORZI IVANNA DANIELA

8 ORTEGA GABRIEL ANTONIO

9 ARONA PAULA ALEJANDRA

10 BRAILE NEHUÉN ALEJANDRO

Lista de Candidatos a Consejeros Escolares de Fuerza Patria

1 CASANOVA SERGIO FABIAN

2 CASTRO CAROLINA NOELIA

3 CUELICHE CARLOS ALBERTO

Lista de Candidatos a Concejales de La Libertad Avanza

1 DE FRANCESCO, RAFAEL LUIS

2 ELISEI ALICIA DORA

3 VOLPE GILBERTO HUMBERTO

4 MAIDANA MAIRA ELIZABET

5 RICON DANIEL GERMAN

6 AGUIRRE ELIZABETH DIANA

7 RACIG JOSE LUIS

8 ARBIA SUSANA FLORENTINA

9 MAGGI CARLOS ERNESTO

10 MARRAZZO FLORENCIA LORENA

Lista de Candidatos a Consejeros Escolares de Fuerza Patria

1 GUTIERREZ PATRICIA MARGARITA

2 LANZILLOTTI VICENTE CLAUDIO

3 LEGUISA ALEJANDRA GABRIELA

Lista de Candidatos a Concejales de La Libertad Avanza

ZABALETA JUAN HORACIO

2 NAVILL MICAELA ALEJANDRA

3 PERALTA OSCAR ARIEL

4 ABDO TAMARA SOLEDAD

5 LABATE GUIDO SANTIAGO FRANCO

6 HOYOS MARIA XIMENA

7 GRACIANO HECTOR OSVALDO

8 MICALI ARIANA CECILIA

9 MEDINA ROBERTO DAMIAN

10 BOTELLO MONICA MARIELA

Acá todos los partidos reconocidos por la Junta Electoral que estuvieron el cuarto oscuro.

Para ver sus candidatos sólo hay que hacer click en el nombre.

Las elecciones 2023

En el distrito los dos principales candidatos fueron Damián Selci (Frente de Todos) y Lucas Delfino (Juntos por el Cambio), quien una vez más perdió su un décima elección y empezaron los cuestionamientos.

La disputa fuerte, el mano a mano, arrancó en las PASO cuando Damián Selci se enfrentó y le ganó al actual jefe comunal Juan Zabaleta.

Acá vas a poder leer datos de los partidos que carga la Dirección Nacional Electoral y que en el caso de Hurlingham, fueron cuatro en total.

Pueblo por Pueblo Hurlingham: Elecciones Generales 2023

Hurlingham – Circuito 668 – Electores: 53.910

Damián Selci (UxP): 16.582 votos (39,39%)

Lucas Delfino (JxC): 15.807 votos (33,55%)

Rafael De Francesco (LLA): 8.086 votos (19,21%)

Jonatan Castronuovo (FIT): 1.612 votos (23,83%)

VILLA TESEI – CIRCUITO 668 B – ELECTORES: 54.135

Damián Selci (UxP): 19.505 votos (46,85)

Lucas Delfino (JxC): 11.785 votos (28,30%)

Rafael De Francesco (LLA): 8.560 votos (11.785)

Jonatan Castronuovo (FIT): 1.780 votos (4,27)

William Morris – Circuito 668 A – Electores: 40.171

ELECCIONES GENERALES 2023

Damián Selci (UxP): 16247 votos (50,77%)

Lucas Delfino (JxC): 8.865 votos (27,70%)

Rafael De Francesco (LLA): 5.830votos (19,21%)

Jonatan Castronuovo (FIT): 1.058 votos (3,30%)