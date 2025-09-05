InseguridadNoticias destacadas

Ricky Sarkany complicado por amenazas e intimidación

Por Andres Llinares

Publicación

Ricky-Sarkany

Un choque a la altura del kilómetro 18 de la Panamericana disparó otra cara de Ricky Sarkany, sin tanto glamour ni sonrisas.

Un conductor denunció a Ricky Sarkany la policía después de un choque en la Panamericana por amenazas e intimidación. El denunciante fue el conductor del auto que protagonizó el choque, identificado como Santiago Giménez, quién aseguró haber atravesado un momento de extrema tensión con el empresario.

«Estaba yendo a ver a mi hija que está internada, tiene 45 días, la Panamericana estaba colapsada y en un momento se despeja y los autos avanzan, de pronto el auto de adelante frenó, pero yo no llegué a hacer lo mismo y lo choqué de costado», sostuvo Giménez en Desayuno Americano.

«Él baja muy violentamente, me golpea el vidrio, me empieza a insultar, me empieza a decir de todo y después me empezó a grabar con su celular», agregó Giménez.

Y continuó: «Golpea la puerta, me dice que baje, insultándome, me forcejea la puerta queriéndole abrir, lo logra y yo después la vuelvo a cerrar. Procedo a bajar, le digo ‘calmate, vamos a hablar bien, tengo todo en regla, te paso mi seguro, te voy a cubrir, no hay ningún tipo de problema, estoy yendo a ver a mi hija que está internada, no quiero problemas'», le dijo a Ricky Sarkany.

«Si quiero te mato acá nomás -le gritó furioso el empresario-, te tiro acá nomás, me dijo ‘no sabes con quién te metiste'».

El choque terminó con el fabricante de calzado huyendo con los papeles del auto de Giménez: «Le muestro mi documento, le paso mi cédula, mi seguro, mi registro, procedo a sacarle una foto, y después agarra del capó de mi auto mi cédula verde, se sube a su camioneta y se va».

Robó Energía Ricky Sarkany: Lo denunció Edenor

