El lunes habrá clases después de las elecciones

La Dirección General de Cultura y Educación confirmó que los establecimientos que serán centros de votación el domingo abrirán sus puertas el lunes 8 de septiembre.

El lunes habrá clases con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación.

Se implementará un operativo de limpieza y desinfección extra que comenzará inmediatamente después del recuento de votos, o sea entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral. Las tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes.

Para esta tarea habrá un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación. La medida representa una inversión de $862 millones y permitirá intervenir en 4.920 establecimientos educativos.

A su vez se estableció que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones.