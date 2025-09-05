EducaciónNoticias destacadas

El lunes habrá clases después de las elecciones

Por Andres Llinares

Publicación

Clases

La Dirección General de Cultura y Educación confirmó que los establecimientos que serán centros de votación el domingo abrirán sus puertas el lunes 8 de septiembre.

El lunes habrá clases con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación.

Se implementará un operativo de limpieza y desinfección extra que comenzará inmediatamente después del recuento de votos, o sea entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral. Las tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes.

Para esta tarea habrá un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación. La medida representa una inversión de $862 millones y permitirá intervenir en 4.920 establecimientos educativos.

A su vez se estableció que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones.

Noticias relacionadas

Ricky Sarkany complicado por amenazas e intimidación

Un choque a la altura del kilómetro 18 de la Panamericana disparó otra cara de Ricky Sarkany, sin tanto glamour ni sonrisas. Un conductor denunció...

Video: Quién es el periodista agredido en el acto de Moreno

Un cronista de Desayuno Americano sufrió una grave herida en la cabeza tras ser atacado con una botella en las inmediaciones del acto de...

Elecciones en Buenos Aires: cómo funcionará el transporte y los servicios públicos

Colectivos y trenes serán gratuitos durante las elecciones, tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre. Además reforzarán los servicios para facilitar la...

Un bonaerense seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Se trata de Gastón Díaz de 17 años quién elegido entre 11.000 postulaciones de 148 países y es el único representante de América Latina...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img