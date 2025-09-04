CulturaMorón

Talleres de fotografía en Morón con inscripción

En el mes de la fotografía desde el Municipio lanzaron talleres con inscripción que se desarrollarán en septiembre en el marco del ciclo "Morón en foco". Los cupos son limitados.

Por Aldana Farinelli

Publicación

con inscripción

En el marco del las actividades que ofrece Morón este mes, los workshop y talleres con inscripción son los siguientes:

  • Mirar y Nombrar, escritura para proyectos artísticos
    • Sábado 6, de 14 a 18h.
    • En La Biblioteca de Morón,, Brown 763 – Morón centro.
    • Inscripción por mail a: [email protected]
  • Narrativas visuales, recorrido por las etapas de conceptualización, edición y puesta en página
    • Dos encuentros: Viernes 12, de 18.30 a 20.30h. y sábado 13, de 11 a 16h.
    • En Museo de Morón, Casullo 59 – Morón centro.
    • Inscripción por WhatsApp al: 1146291456.
  • Entre huellas y relatos, nuevas narrativas con viejas fotografías, por @machiperez.
  • Mesa De Trabajo, presentación y devolución de proyectos, por @juantravnik y @floralore.
    • Sábado 20, de 10 a 13h.
    • En Villa Mecenas, Torres 618 – Morón norte.
    • Inscripción por mail a:[email protected]

Noticias relacionadas

La historia de Elías, un niño con Cistinosis atendido en el Posadas

Elías tiene 8 años y vive con Cistinosis, una enfermedad genética poco frecuente diagnosticada en el Posadas que afecta principalmente a los riñones y...

Artistas emergentes en Morón: Bestia Bebé y la Coneja China

Cada fin de semana habrá propuestas en plazas, teatros y espacios culturales del distrito, con recitales de artistas emergentes, obras de teatro, poesía, encuentros...

Los partidos que se presentan éste domingo en Morón

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Morón tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros...

Armas para Todos, propone Selser y respalda a Milei

Ítalo Selser, nuevo referente de La Libertad Avanza (LLA) Morón a través de Valores Republicanos, propuso que los todos los ciudadanos de bien se...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img