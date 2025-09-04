Talleres de fotografía en Morón con inscripción

En el marco del las actividades que ofrece Morón este mes, los workshop y talleres con inscripción son los siguientes:
- Mirar y Nombrar, escritura para proyectos artísticos
- Sábado 6, de 14 a 18h.
- En La Biblioteca de Morón,, Brown 763 – Morón centro.
- Inscripción por mail a: [email protected]
- Narrativas visuales, recorrido por las etapas de conceptualización, edición y puesta en página
- Dos encuentros: Viernes 12, de 18.30 a 20.30h. y sábado 13, de 11 a 16h.
- En Museo de Morón, Casullo 59 – Morón centro.
- Inscripción por WhatsApp al: 1146291456.
- Entre huellas y relatos, nuevas narrativas con viejas fotografías, por @machiperez.
- Dos encuentros: Viernes 19 y 26, de 18 a 20h.
- En La Biblioteca de Morón, Brown 763 – Morón centro.
- Inscripción por mail a: [email protected]
- Mesa De Trabajo, presentación y devolución de proyectos, por @juantravnik y @floralore.
- Sábado 20, de 10 a 13h.
- En Villa Mecenas, Torres 618 – Morón norte.
- Inscripción por mail a:[email protected]