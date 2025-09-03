Los partidos que se presentan el domingo en Hurlingham

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Morón tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros escolares y la otra de senadores provinciales. En la polarización, los principales candidatos a senador provincial son: de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; y de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela.

En la foto: Florencia Lampreabe (Fuerza Patria) y Rafael De Francesco (La Libertad Avanza)

En esta nota podes enterarte cuántos son los partidos que competirán en Hurlingham y tocando el nombre de cada Alianza te aparecen los candidatos a concejal y consejero escolar. En Hurlingham, en total son 13 espacios entre los que podés elegir para votar.