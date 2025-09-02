Último mes para aprovechar el plan de pagos Hurlingham y obtener descuentos

El plan de pagos Hurlingham sigue vigente por tiempo limitado: podés acercarte y regularizar tus deudas municipales antes del 15 de septiembre.
De esta forma podés acceder a importantes descuentos en servicios generales, patentes de rodados, derechos de construcción y más, haciendo que estar al día con tus obligaciones sea más fácil y rápido.
¿Cuáles son las tasas incluidas?
- Servicios Generales (hasta cuota 03/25)
- Inspección de Seguridad e Higiene (hasta cuota 02/25)
- Verificación de antenas (hasta cuota 01/25)
- Derechos de Publicidad y Propaganda (hasta cuota 04/25)
- Derechos de Cementerio (hasta cuota 03/25)
- Patentes de rodados (hasta cuota 04/25)
- Derechos de construcción
Si querés regularizar tu deuda podés acercarte a la Oficina de Ingresos Públicos y consultar por los planes de financiación vigente. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14 hs, con la siguiente documentación:
- Boleta Municipal
- Constancia N° CBU, N° de cuenta y datos del titular de la cuenta.
- DNI del titular de la cuenta.