Hurlingham

Último mes para aprovechar el plan de pagos Hurlingham y obtener descuentos

Sumate al plan de pagos Hurlingham antes del 15/09 y regularizá tus deudas con hasta 100% de quita en intereses y recargos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Plan de pagos

El plan de pagos Hurlingham sigue vigente por tiempo limitado: podés acercarte y regularizar tus deudas municipales antes del 15 de septiembre.

De esta forma podés acceder a importantes descuentos en servicios generales, patentes de rodados, derechos de construcción y más, haciendo que estar al día con tus obligaciones sea más fácil y rápido.

¿Cuáles son las tasas incluidas?

  • Servicios Generales (hasta cuota 03/25)
  • Inspección de Seguridad e Higiene (hasta cuota 02/25)
  • Verificación de antenas (hasta cuota 01/25)
  • Derechos de Publicidad y Propaganda (hasta cuota 04/25)
  • Derechos de Cementerio (hasta cuota 03/25)
  • Patentes de rodados (hasta cuota 04/25)
  • Derechos de construcción

Si querés regularizar tu deuda podés acercarte a la Oficina de Ingresos Públicos y consultar por los planes de financiación vigente. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14 hs, con la siguiente documentación:

  • Boleta Municipal
  • Constancia N° CBU, N° de cuenta y datos del titular de la cuenta.
  • DNI del titular de la cuenta.

