Último mes para aprovechar el plan de pagos Hurlingham y obtener descuentos

El plan de pagos Hurlingham sigue vigente por tiempo limitado: podés acercarte y regularizar tus deudas municipales antes del 15 de septiembre.

De esta forma podés acceder a importantes descuentos en servicios generales, patentes de rodados, derechos de construcción y más, haciendo que estar al día con tus obligaciones sea más fácil y rápido.

¿Cuáles son las tasas incluidas?

Servicios Generales (hasta cuota 03/25)

Inspección de Seguridad e Higiene (hasta cuota 02/25)

Verificación de antenas (hasta cuota 01/25)

Derechos de Publicidad y Propaganda (hasta cuota 04/25)

Derechos de Cementerio (hasta cuota 03/25)

Patentes de rodados (hasta cuota 04/25)

Derechos de construcción

Si querés regularizar tu deuda podés acercarte a la Oficina de Ingresos Públicos y consultar por los planes de financiación vigente. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14 hs, con la siguiente documentación: