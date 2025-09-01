HurlinghamNoticias destacadas

Hurlingham: avanzan los trabajos en la Ruta Provincial 4

Continúa la repavimentación y mejora en la Ruta Provincial 4. Se incluye la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias, señalamiento y otras obras complementarias.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Ruta provincial 4

La Ruta Provincial 4 es un corredor central de 27,8 km de extensión que alcanza a 6 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Por ello, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la intervención de 4,1 kilómetros entre la Autopista Acceso Oeste y el arroyo Morón.

El objetivo es mejorar la circulación de usuarios y transportistas, reduciendo los tiempos de viaje e incrementando la seguridad vial.

Entre los trabajos se incluye la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro, y de la rehabilitación y el bacheo de los restantes, la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias y señalamiento horizontal y vertical y sistemas de desagües pluviales.

Según indicó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, “las obras en la Ruta 4 permitirá optimizar la conectividad en el municipio de Hurlingham y entre los distintos distritos que vincula esta vía, además de mejorar la seguridad vial de los 33.000 vehículos que la transitan diariamente”.

La RP 4 es una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, atraviesa 12 distritos y se vincula con las principales arterias de la región, por lo que su puesta en valor permitirá optimizar la conectividad estratégica conurbano bonaerense.

Noticias relacionadas

Sobreprecios y corrupción en el PAMI

Sobreprecios y corrupción en el PAMI fue la comprobación que hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y divulgó Todos Noticias, el cable...

Censura: Allanamientos para Jorge Rial y Mauro Federico

Así lo pidió la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a la Justicia Federal: que allane las casas de los periodistas de C5N Jorge Rial...

Streaming del Conicet: Transmitirán una exploración paleontológica

Habrá un nuevo streaming del Conicet. Según anticiparon, en octubre volverán a transmitir en vivo, pero esta vez se tratará de una expedición paleontológica...

FESTIHUR 2025: Extendieron las inscripciones

El 7, 8 y 9 de noviembre llega el FESTIHUR 2025 (Festival Internacional de Cine) y desde la organización anunciaron que extendieron las inscripciones....
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img