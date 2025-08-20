Moria Casán llega a Ituzaingó para hablar de cultura popular

El sábado 23 de agosto a las 16:30 Moria Casan se presentará en la Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui) donde disertará sobre “De qué hablamos cuando hablamos de cultura popular”.

La actriz se hará presente en el marco de la 1° Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas de Ituzaingó donde también habrá shows en vivo, desfiles, conversatorios, feria de emprendedores culturales y mucho más.

La FRICC es un proyecto articulado con el Consejo Federal de Inversiones para impulsar el sector cultural proponiendo una mirada integral de la cultura como derecho, como motor de desarrollo y como oportunidad de encuentro y construcción colectiva. Una apuesta por una cultura viva, diversa, creativa y con futuro.

Cronograma completo:

SÁBADO 23/08

Plaza 20 de Febrero

De 10 a 20hs: feria de emprendedores culturales

13:00hs Artistas invitados: Kendy / Sebastian y las guitarras milongueras / Lucas Flores

15:30hs Danzas folklóricas con la Agrupación Cutral Co

16:00hs Apertura oficial de la FRICC 2025

16:30hs Charla – “De qué hablamos cuando hablamos de cultura popular”, a cargo de la artista Moria Casán

17:30hs Desfile MIModa: Emprendedores locales e industrias de Ituzaingó se unen para presentar una colección de moda circular, creada a partir de descartes textiles y modelada por la propia comunidad.

19:00hs Murga Los, Las, Lxs Que Quedamos

Centro Cultural Ituzaingó

9.00 a 17.00hs Taller de Cerámica Arqueológica Experimental, a cargo del maestro, escultor y ceramista Carlos Gaspar Moreyra

12.30hs Bienvenida y presentación de la FRICC 2025

Sala Cielo

13:00hs Charla – “Herramientas de gestión para proyectos culturales”, con Mario Tarabay, gestor cultural

14:30hs Capacitación – “Cómo aprovechar las Rondas de Vinculación para generar ventas o vínculos estratégicos”

16:00hs Espacio de intercambio – “Mi proceso creativo”, donde artistas y creadores presentan sus proyectos en construcción e intercambian ideas.

18:00hs Charla “Inteligencia Artificial e Industrias Culturales: Amenazas y Oportunidades”. A cargo de Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial.

Sala Teatro

13:00hs Charla – “Barro Calchaquí: Una experiencia artesana que atraviesa fronteras”. A cargo de Gastón Contreras, secretario de Cultura de San Carlos (Salta)

14:30hs Charla sobre la Agregadora de Música Argentina (AMA) y herramientas de apoyo para músicos, a cargo de INAMU (Instituto Nacional de la Música), con Nicolás Daniluk y Gustavo Rohdenburg

16:00hs Charla – “Estrategias de articulación público-privado para la realización de eventos culturales”. A cargo de Damian Martinez (Asociación Civil La Otra Mirada de Puerto Madryn)

17:30hs Charla “Cultura por los caminos: recorrer el país y proyectar al exterior es posible (y necesario)” con Joselo Schuap, Secretario de Cultura de la provincia de Misiones

DOMINGO 24/08

Plaza 20 de Febrero

De 10 a 20 hs.: feria de emprendedores culturales

13 a 17 hs: Sapienza / Iona / LZR (Lázaro) / Danza Fluente

17:00 hs: Hilda Lizarazu

18:00 hs: Cierre oficial de la FRICC 2025

Centro Cultural Ituzaingó

9.00 a 17.00 hs: Taller de Cerámica arqueológica experimental, a cargo del maestro, escultor y ceramista Carlos Gaspar Moreyra.

Sala Teatro

13:00 hs: Charla “Nuevas formas de habitar la escena musical” con Barbi Recanati, música y productora.

Sala Cielo