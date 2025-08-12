MorónNoticias destacadas

Renuevan las luminarias LED en el Barrio 20 de Junio de Morón

Ya se colocaron 200 luminarias LED en el marco del Plan Integral de Reconversión Lumínica. Esta tecnología mejora la iluminación.

Por Aldana Farinelli

En el Barrio 20 de Junio se están colocando nuevas luminarias LED las cuales, entre otros beneficios, reducen el consumo energético en un 60%.

Los trabajos se realizan en el marco del Plan Integral de Reconversión Lumínica y en esta oportunidad el recambio abarca el sector delimitado por las calles Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón.

Esta nueva tecnología mejora la iluminación de calles y espacios públicos lo que contribuye a generar entornos más seguros y confiables.

Este avance se suma a las acciones que el Estado local lleva adelante en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar el alumbrado público, renovar plazas, como La Roche en el centro de Morón y la Plaza de las Cultura.

