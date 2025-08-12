Agenda del Teatro Municipal de Morón del 13 al 17 de agosto

Del miércoles 13 al domingo 17 de agosto, el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere y el Espacio INCAA Morón presentan una variada agenda que combina cine, teatro y música. La programación incluye estrenos, ciclos temáticos y producciones destacadas con artistas reconocidos, pensadas para disfrutar de la cultura local en un espacio histórico de la ciudad.

CINE

Miércoles 13, 19 hs | La quinta | Argentina España | +16 | Rudi y Silvia llegan a su casa de campo para las vacaciones pero la encuentran tomada y en ruinas. Nadie quiere enfrentar lo que hay debajo: sólo importa mantener la superficie intacta. Con Valentín Salavarrey, Milo Lis y Emma Cetrángolo.

Jueves 14, 20 hs | Hedy Crilla, maestra de actores | Documental | En 1940 Hedy Crilla llegó a Argentina huyendo del nazismo y dejó una prometedora carrera actoral. Se dedicó 40 años a la docencia, creando su versión del método Stanislavsky y revolucionando la actuación local. Formó a destacados artistas que difundieron su legado, transformando la historia teatral argentina. Con Agustín Alezzo, Pepe Novoa y Augusto Fernández.

Viernes 15, 18 hs |El novio de mamá | Comedia | Leonardo se enamora de Lucía y para ganarse a sus hijos se une como niñero a un viaje a la Patagonia. Nada sale como esperaba en esta divertida aventura llena de caos, desafíos y ternura. Con José María Listorti y Jorgelina Aruzzi.

Viernes 15, 20hs | Gatillero | Thriller | Una cruda historia de tragedia y redención, contada a través de un único plano continuo. Rodada en la verdadera Isla Maciel, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Con Sergio Podeley, Julieta Díaz y Ramiro Blas.

TEATRO Y MÚSICA

Ciclo Poder y Decadencia

Sábado 16 | 19 y 21:15 hs | Dios colecciona ángeles caídos. En un rincón olvidado del barrio de La Boca un ex militar enfermo y el fantasma de un soldado se reencuentran para protagonizar una delirante rebelión contra el mismísimo Dios. Humor negro, suspenso, ternura, absurdo y una profunda mirada sobre la culpa, el poder y la redención atraviesan esta tragicomedia entrañable Con Josefina Basaldúa, Guido D’albo y Marito Falcón.

Domingo 17, 20 hs | Escorial -y los perros del rey- | En una Buenos Aires devastada, oscura y violenta, un Rey paranoico y su inseparable Bufón presentarán batalla a la muerte, incluso a costa de sembrarla | Basada en Escorial, de Michel de Ghelderode. Con Andrés Várszegui y Gonzalo Rottoli.

Acerca del retiro de entradas

Las entradas se retiran desde una hora antes de cada función y las reservas online se habilitan los martes a las 13 hs haciendo Click Aquí.