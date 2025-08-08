Santa-Fe-reúne-a-los-máximos-exponentes-del-vino-argentino

Huarpe Riglos Family Wines participará presentando sus etiquetas en la icónica Estación Belgrano, los días 8 y 9 de agosto.

Santa Fe, 7 de agosto 2025.- La 9.ª Edición de la Tradicional Feria de Vinos Nobles volverá a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe y reunirá a los máximos exponentes del sector como la bodega mendocina Huarpe Riglos Family Wines, que se presentará con sus exclusivas etiquetas.

El evento tendrá lugar el próximo viernes y sábado, en la icónica Estación Belgrano (Avenida Gálvez al 1150), un espacio emblemático del patrimonio local que cada año se transforma en escenario de experiencias sensoriales en torno al vino.

“Esta feria es una gran oportunidad para conectar directamente con quienes disfrutan el vino y valoran el trabajo detrás de cada botella. Poder contar nuestra historia y compartir nuestras etiquetas en un entorno tan especial como este es una experiencia que siempre suma”, destacó Patricio Hernández Toso, representante de Huarpe Riglos Family Wines.

“Estar presentes en el mercado de la provincia de Santa Fe representa un punto estratégico clave para Huarpe y Riglos, donde desde hace casi 15 años trabajamos junto al distribuidor local, Tierra de Bodegas, fortaleciendo el vínculo con consumidores, vinotecas y el canal gastronómico de la región”, agregó Hernández Toso.

En la novena edición, Toso será uno de los grandes referentes del sector presentes en el evento, donde compartirá el portfolio completo de la bodega Huarpe Riglos Family Wines -destacado por su elaboración con uvas de viñedos propios ubicados al pie de la Cordillera de los Andes, en Mendoza- y presentará una novedad al mercado local: los vinos Huarpe Reserva y Quinto Reserva.

“Nuestros vinos se distinguen a nivel internacional con premios por su alta calidad y estamos exportando a Alemania, Suiza, Dinamarca, EE. UU; Canadá, Brasil, Chile, Israel y Corea del sur”, agregó Hernández Toso, miembro de la familia fundadora de la bodega.

La Feria de Vinos Nobles se consolidó como una cita obligada para profesionales y amantes del vino en Santa Fe y la región, y que en esta nueva edición volverá a contar con espectáculos en vivo y degustaciones para el público en general.

Nacidas de la unión de las familias Werthein y Hernández Toso, las bodegas Huarpe Riglos Family Wines comparten una visión en común: crear vinos que expresen conautenticidad el carácter del terroir, apostando a la excelencia enológica y al vínculo directo con los consumidores.