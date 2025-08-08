Operativo de AySA podría afectar el agua en Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿En qué consiste el operativo de AySA? Con el objetivo de asegurar el buen estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos inició ayer por la noche la inspección del tramo “Saavedra – Morón”.

El objetivo es evaluar la situación estructural del megaconducto y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Los ríos subterráneos son “megacañerías” de entre 2,6 y 4,6 metros de diámetro que transportan agua potable y están interconectados a una profundidad de hasta 35 metros.

Para llevar a cabo las inspecciones, personal técnico equipado con tecnología avanzada y un mini submarino ROV ingresan a los conductos a través de cámaras de acceso, inspeccionando diferentes tramos de los ríos subterráneos.

Por este motivo, podría haber una afectación en el normal funcionamiento hasta las primeras horas de la tarde de hoy viernes 8 de agosto en algunas localidades de Morón, Ituzaingó, Merlo, Hurlingham y La Matanza.

Por dudas, los usuarios pueden comunicarse con el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794 o por los canales oficiales en Instagram y Facebook.