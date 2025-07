El ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, encabeza la lista de candidatos a concejales de Somos Buenos Aires. Irá junto a radicales, lilitos, hombre y mujeres del GEN, peronistas no kirchneristas y gente del PRO.

En Hurlingham Zabaleta encabeza Somos Buenos Aires y dijo públicamente: «Es un tiempo distinto, el municipio tiene que estar cerca de los vecinos y vecinas ocupándose de sus problemas de verdad. Por eso estamos acá. Nos estamos viendo en la calle, en el club y en la plaza, donde importa», como resumen de su propuesta.

En segundo lugar de la lista figura Micaela Navill, quien está a la espera de asumir la banca que dejó vacía Humberto Bertinat,, luego de su fallecimiento. En tercer lugar figura Ariel Peralta, referente local del Frente Renovador que supo construir el ex intendente Luis Acuña. Le sigue Tamara Abdo, actual concejal de Juntos por el Cambio, para renovar su mandato.

Y luego Guido Labate, presidente del Club El Triangulito; Ximena Hoyos, trabajadora de la Universidad de Hurlingham, se su propia definición; Héctor Graciano, un pequeño comerciante de William Morris; Ariana Micali; Roberto Medina, independiente, y Mónica Botello, referente del merendero “Los Chicos del Barrio”.

Para el Consejo Escolar, la lista será encabezada por Verónica Valentini, actual secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB).

Zabaleta le da pelea al intendente Damián Selci fuera de tiempo. Cuando pudo, no quiso y ahora, que no puede porque le falta estructura, quiere. O quizás no tiene otra opción. Pero en 2019, cuando se jugaba la intendencia y Zabaleta venía de gobernar cuatro años el distrito, La Cámpora le impuso a Damián Selci como primer concejal. Zabaleta se resistió y en vez de enfrentarlo en las PASO, finalmente lo admitió cabeza de lista. Desde ahí, Selci construyó su imagen para ganarle en 2023 a Zabaleta las PASO y luego la intendencia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezará en la Primera Sección la lista de candidatos a Senadores Bonaerenses.