El servicio de trenes, hoy miércoles 9 de 2025, no se brindarán a partir de las 22.00. Y el jueves 10 de 2025 no circularán los trenes del área metropolitana, los servicios regionales y los de larga distancia como consecuencia de la medida de fuerza gremial convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El jueves 10, la medida afectará a todos los sectores. Dicha decisión afectará a más de un millón de pasajeros y provocará pérdidas económicas al Estado Nacional por 386 millones de pesos.

La medida provocará, además, la modificación de los últimos servicios del miércoles 9, de acuerdo al siguiente detalle:

Línea Roca

Ramal La Plata

Constitución-La Plata: 20:55

Constitución-Berazategui: 22:02

Constitución-Villa Elisa: 21:28

La Plata-Constitución: 21:14

Villa Elisa-Constitución: 22:36

Ramal Bosques vía Quilmes

Constitución-Bosques vía Quilmes: 21:42

Bosques vía Quilmes-Constitución: 22:25

Ramal Bosques vía Temperley

Constitución-Bosques vía Temperley: 21:34

Bosques vía Temperley-Constitución: 22:02

Ramal Korn

Constitución-A. Korn: 21:54

Constitución-Burzaco: 22:24

A. Korn-Constitución: 22:29

Ramal Ezeiza

Constitución-Ezeiza: 22:14

Constitución-Llavallol: 22:58

Ezeiza-Constitución: 22:36

Ramal Bosques-Gutiérrez

Bosques-Gutiérrez: 21:14

Gutiérrez-Bosques: 21:44

Ramal Ezeiza-Cañuelas

Ezeiza-Cañuelas: 20:50

Cañuelas-Temperley: 22:24

Línea Sarmiento

Ramal Once-Moreno

Once-Moreno: 22:02

Moreno-Once: 21:30

Ramal Merlo-Lobos

Merlo-Las Heras: 19:40

Merlo-Marcos Paz: 20:56

Las Heras-Merlo: 21:02

Marcos Paz-Merlo: 21:43

Ramal Moreno-Mercedes

Moreno-Mercedes: 19:10

Moreno-Luján: 17:00

Mercedes-Moreno: 21:26

Luján-Moreno: 18:05

Línea Mitre

Ramal Tigre

Retiro-Tigre: 22:22

Retiro-Victoria: 22:52

Tigre-Retiro: 21:38

Ramal Bartolomé Mitre

Retiro-Bmé. Mitre: 21:46

Bmé. Mitre-Retiro: 21:47

Ramal J.L.Suárez

Retiro-J. L. Suárez: 22:42

J.L. Suárez-Retiro: 21:45

Villa Ballester-Zárate

V. Ballester-Zárate: 19:25

V. Ballester-Escobar: 20:48

Zárate-V. Ballester: 21:18

Escobar-V. Ballester: 21:45

Victoria-Capilla del Señor

Victoria-Los Cardales: 19:55

Los Cardales-Victoria: 21:40

Tren de la Costa

Sin cambios

Línea San Martín

Retiro-Pilar: 22:12

Retiro-José C. Paz: 22:31

Retiro-Caseros: 23:22

José C. Paz-Retiro: 22:10

Pilar-Retiro: 22:08

Pilar-José C. Paz: 22:54

Línea Belgrano Sur

Ramal Catán

Dr. Sáenz-G. Catán: 21:25

G. Catán-Dr. Sáenz: 21:34

G. Catán-Tapiales: 22:40

Ramal Marinos de Crucero General Belgrano

Tapiales-M.C.G. Belgrano: 21:25

M.C.G. Belgrano-Tapiales: 22:30

Durante unas 36 horas se verán afectados los micros, trenes y aviones, la educación, la salud e incluso la atención bancaria, con una adhesión masiva de gremios estatales y del transporte.

La jornada comenzará a las 12 del miércoles 9, con una movilización al Congreso en el marco de la tradicional marcha de los jubilados; y el paro se llevará a cabo a lo largo de la jornada siguiente, el jueves 10. La CGT también anunció que la protesta continuará con una masiva movilización el 1° de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.

El Cosecretario General de la CGT, Héctor Daer, explicó que los principales motivos son la exigencia de paritarias libres, homologadas y la implementación de un aumento de emergencia para los jubilados.

Esta es la tercera medida de fuerza desde que asumió el Presidente Javier Milei.

Educación: paro de docentes y auxiliares

El paro impactará en escuelas y universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes nacionales, incluidos Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el Sindicato Unificado de Trabajadores del a Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), confirmaron su adhesión.

Los docentes reclaman por el recorte en el financiamiento de la educación pública, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una paritaria nacional.

Atención limitada en hospitales públicos

La atención será limitada, con guardias mínimas y una reducción del personal en los hospitales públicos.

Bancos: cierre de entidades financieras

La Asociación Bancaria (AB) confirmó su adhesión a la medida de fuerza. No habrá atención al público tanto en las instituciones públicas como privadas. Los servicios se limitarán a la operación mediante homebanking.

La administración pública

En la administración pública, la atención será mínima, ya que los trabajadores no podrán llegar a sus lugares de trabajo debido a la paralización del transporte público. No se descontarán los días de trabajo a los empleados que no puedan asistir a sus puestos.

El tráfico aéreo afectado

Por el paro, no habrá servicios de control en los aeropuertos, por lo tanto no habrá normal desarrollo de los vuelos programados para los días de paro.