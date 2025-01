De-135_-82-intendentes-se-quedan-sin-reelección

82 intendentes se quedan sin reelección. Quedarán inhabilitados porque ya cumplieron tres mandatos. Para volver a presentarse, se tiene que modificar la ley que limita las reelecciones. Algunos intendentes buscan derogarla. El Frente Renovador de Sergio Massa se opone. Otros irán a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

El debate no avanzó en diciembre, pero todos los referentes distritales están activos y los intendentes con dos y tres períodos tienen la esperanza que se derogue la ley.

De los 135 intendente, no podrán presentarse 52 de Unión por la Patria (UP), 8 del PRO, 17 a la Unión Cívica Radical (UCR), uno de La Libertad Avanza (LLA) y 4 vecinalistas.

Entre los que no pueden renovar se encuentran intendentes que fueron reelegidos entre 3 y 6 veces (de 12 a 24 años consecutivos) como Mario Secco (Ensenada), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Así y todo, la reelección indefinida de intendentes, diputados y senadores bonaerenses, concejales y consejeros escolares no avanzó durante el tratamiento del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, como moneda de cambio. En el gobierno de Axel Kicillof acompañan la derogación de la ley, pero consideran que la iniciativa debe surgir de la propia Legislatura.

En la «cumbre» de Villa Gesell, el gobernador pareció plantear un armado propio dentro del PJ pero por fuera de La Cámpora junto a 35 intendentes y a su vez acordó que las reelecciones indefinidas se va a resolver desde la Legislatura para no pagar un costo político derogando la ley por Decreto.

El miércoles de esta semana, 29 de enero de 2025, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo en declaraciones a Radio Provincia que hay consenso entre los intendentes para que se derogue la ley que prohíbe la reelección de intendentes y concejales. «Es un planteo sano» y en el caso de Ensenada hay «algunos concejales que son cuadros políticos» a los que «les tengo que decir que se vayan a su casa», sino se vuelve a presentar por un séptimo mandato.

«El caprichoso de Massa y su postura de no reelección de los intendentes llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades. Los intendentes creemos que la Cámara de Diputados tiene que derogar esa ley» porque, hoy por hoy, «más de 80 intendentes no van a poder ser reelectos y no sólo del peronismo, también de otros partidos políticos», fue la frase que utilizó para cerrar la entrevista.

Por otro lado, el jefe comunal de Berisso Fabián Cagliardi (PJ) analiza recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para impugnar la ley. «Hay que quitar este límite que se puso a las elecciones de los intendentes. Estoy convencido que es anticonstitucional porque la carta magna de la provincia de Buenos Aires en ningún lado habla de que los intendentes no pueden ser elegidos. Y la Constitución está por encima de cualquier ley», señaló.

La ley contra las reelecciones indefinidas fue votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal a través de un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa para desalojar de sus cargos a los intendentes kirchneristas. En su artículo primero establece que los jefes comunales pueden ser reelectos sólo una vez, y deben esperar un período para volver a competir. Pero una reforma votada cuatro años después, en 2021, corrió los mandatos y 90 intendentes consiguieron el derecho a buscar una reelección más.

El bloque de Unión por la Patria posee 27 diputados provinciales de los cuales 10 son del Frente Renovador y no están dispuesto a votar la derogación de la norma que ellos mismos propusieron. El PRO ya manifestó su rechazo a cualquier intento de restituir las reelecciones indefinidas. En un comunicado, afirmaron: «La democracia exige alternancia y renovación. No permitiremos que se vulneren estos valores fundamentales». La Libertad Avanza se opone firmemente a la modificación de la ley. La bancada de Unión Renovación y Fe (compuesta por ex libertarios que dialogan con el peronismo) también rechaza la reforma porque es «una burla para la sociedad» y un intento de perpetuar privilegios en medio de la crisis económica y social. Los legisladores de izquierda siempre votaron en contra de las modificaciones que permiten la reelección indefinida

Quienes impulsan la reforma, parte del bloque de Unión por la Patria, buscan el apoyo de la UCR que están de acuerdo en la reelección indefinida.

En la Primera sección, que comprende 23 distritos del norte y oeste del Conurbano bonaerense, varios intendentes alcanzarán el límite de mandatos permitido en 2027. Entre ellos se encuentra Ricardo Curutchet, de Marcos Paz (UP), quien lleva seis períodos consecutivos en el cargo. Ariel Sujarchuk, de Escobar (UP), está completando su tercer mandato, al igual que Javier Osuna de General Las Heras (UP); Mario Ishii, de José C. Paz (UP); Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas (UP); Juan Ustarroz, de Mercedes (UP); Gustavo Menéndez, de Merlo (UP); y Julio Zamora, de Tigre (UP). Por otro lado, Mauro García, de General Rodríguez (UP), y Leonardo Boto, de Luján (UP), ambos con dos mandatos.

En la misma sección, Mariel Fernández, de Moreno (UP); Lucas Ghi, de Morón (UP); Federico Achával, de Pilar (UP); y Juan Andreotti, de San Fernando (UP), también llevan dos períodos. De Juntos por el Cambio, figuran Sebastián Abella, de Campana (PRO), y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (ex PRO, ahora en LLA), con tres mandatos, junto a Jaime Méndez, de San Miguel (Peronismo Federal), con dos períodos.

¿Qué legisladores no pueden reelegir?

También existen legisladores de trayectoria e, incluso, presidentes de bloque de todo el arco político que no podrán renovar sus bancas si no se cambia o elimina la ley. Entre los más relevantes, se encuentran los peronistas Gustavo Soos, Teresa García, Omar Vivona, Mariana Larroque, Facundo Tignanelli, Susana González, Nicolás Russo, Rubén Eslaiman, Emmanuel González Santalla, Gabriela Demaría, Cuto Moreno, Mariana Larroque, Avelino Zurro, Alexis Guerrera, Juan Pablo de Jesús y Marcelo Feliú.

Del PRO, no podrían volver a presentarse Adrián Urreli, Aldana Ahumada y Matías Ranzini. Los radicales Agustín Máspoli, Flavia Delmonte, Emiliano Balbín, Alejandra Lorden y Luis Celillo son otros de los que no podrían volver a ocupar una banca, así como Daniela Reich, quien llegó por la boleta del PRO, pero ahora está en el Bloque Libertario; Maricel Etchecoin Moro (Coalición Cívica) y Guillermo Kane (FIT).

Los intendentes que sí pueden renovar mandato

En tanto, los intendentes que tienen vía libre para presentarse nuevamente son en la Primera sección Damián Selci (Hurlingham, UP); Fernando Moreira (San Martín, UP); Pablo Descalzo (Ituzaingó, UP); Facundo Díz (Navarro, UP); Juan Mancini (Suipacha, UP); Ramón Lanús (San Isidro, PRO); y Soledad Martínez (Vicente López, PRO)

¿Quiénes participaron de la Cumbre de Villa Gesell?

Axel Kicillof que intenta armar un espacio propio sin participación de La Cámpora, reunió 35 intendentes que fuero los de Laprida, Alfredo Fisher; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Salliqueló, Ariel Succurro; de General Guido, Carlos Rocha; de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Daireaux, Esteban Acerbo; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Castelli, Francisco Echarren; de Alberti, Germán Lago; de Punta Indio, Gustavo Barbé (interino); de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Tordillo, Héctor Olivera; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de La Costa, Juan de Jesús; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de La Plata, Julio Alak; de Benito Juárez, Julio César Marini; de Morón, Lucas Ghi; de Ensenada, Mario Secco; de Ramallo, Mauro Poletti; de Salto, Ricardo Alessandro; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Pila, Sebastián Walker; de Bragado, Sergio Barenghi; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

De los 35 intendentes 5 son del conurbano: Fernando Espinoza (La Matanza), Fernando Moreira (San Martín), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mario Secco de Ensenada.