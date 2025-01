Murió David Lynch, el extraordinario director de «Twin Peaks» y «Blue Velvet» (nació en Missoula, Montana el 20 de enero de 1946 y falleció hoy 16 de enero de 2025. Fue un director de cine, guionista, artista, actor y productor de música electrónica estadounidense.​ Y reconocido por sus películas Cabeza Borrador (1977), Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001) y la serie de televisión Twin Peaks (1990–1991; 2017).

Murió David Lynch, el extraordinario director de «Twin Peaks» y «Blue Velvet». ​Así lo confirmó la familia del cineasta a través de su cuenta oficial de Facebook. «Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch», dice el comunicado y agrega: «Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino'», cierra el texto.

Además de las películas ya nombradas, Lynch es reconocido en el mundo entero por películas como «El hombre elefante», «Terciopelo azul» y «Carretera perdida«, entre otras.

- SUSCRIBITE GRATIS -

En agosto de 2024, el director de cine había anunciado que padecía de enfisema pulmonar debido a su afición al cigarrillo.

“Damas y caballeros, sí, tengo enfisema debido a mis muchos años de fumador. Debo decir que disfruto mucho fumando y me encanta el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos, pero hay un precio que pagar por este disfrute, y el precio para mí es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Recientemente me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma excepto por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que realmente aprecio su preocupación”, publicó luego de un chequeo médico.