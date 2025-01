Con poca gente en la Plaza de Morón, se concentraron vecinos por el asesinato de Franco Vera. Marchas eran las de antes. Ahora, parece que el tema de la violencia esta naturalizado. Con muy poca gente, los vecinos del barrio de Franco Vera se reunieron en la Plaza General San Martín. Había más policías que manifestantes.

Con poca gente en la Plaza de Morón, se concentraron vecinos por el asesinato de Franco Vera. La oposición insistió en pedir la interpelación del intendente Lucas Ghi por el caso del asesinato del joven de 22 años, pedido que fue rechazado en la sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2024. Cabe aclarar que no necesariamente tiene que bajar al recinto el jefe comunal, lo puedo hacer un funcionar de rango como por ejemplo, Andrés Rodríguez, Secretario de Seguridad.

En total, hubo 200 personas en una plaza que supo estar llena cuando los primeros síntomas de la violencia se hicieron saber por asesino serial Juan José Pagnotta que de tres tiros lo ejecutó al comerciante Daniel Bogani por proteger a su hija. Fue en abril de 2004, tal vez, coletazos de la crisis, pero desde entonces la clase política promete seguridad y la seguridad no aparece.

Marian Enriquez, la excelente escritora de terror argentina que se puede leer en Página/12, cuando le preguntan sino le asusta lo que escribe, responde que le «austa la realidead, lo que vivo».

Franco Vera iba por la calle fue asesinado. Atraparon a uno de los asesinos. No lo va a devolver la vida. Quizás su madre y sus hermanos tengan más tranquilidad.

Son ocho los concejales los que se necesitan para convocar a una sesión extraordinaria. Y lo hicieron: Francisco Monez Ruíz, Leandro Ugartemendia, Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (Juntos); María Delia Traverso, Cecilia Solía y Romina Fusco (bloque Pro Libertad); Ariel Aguilera y Pablo Tozzi (La Libertad Avanza); y Rolando Moretto (UCR), la nota presentada el mismo lunes de la concentración de vecinos (6 de enero de 2025) exige la presencia del jefe comunal o del funcionario que designe en el Concejo Deliberante para dar explicaciones. Ahora hay que votar la convocatoria y si un miembro de la oposición se ausenta, no podrán logrrarlo. Ya ocurrió la última vez con la falta de Bernardo Magistocchi que le terminó dando la mayoría al oficialismo con voto doble del Presidente del Concejo Deliberante, Marcelo González.

Franco Vera caminaba sobre Santa Catalina cuando fue asesinado. En la vereda de enfrente se encuentra una verdulería que los vecinos denuncian que es un bunker narco camuflado. Trascendió que ya hubo nueve denuncias sobre el bunker narco y que nadie investigó. A este medio la consta que la Justicia investiga. Si las denuncias fueron presentadas en comisaria, la narrativa puede ser totalmente otra.

Por otro lado, en 2004, 20 años atrás, se desferalizó el narcotráfico y las Fiscalías Juridiccionales no tienen los recursos ni elementos necesarios para investigar todos los casos que año a año se superan. El delito de tráfico de sustancias ilegales ya no es jurisdicción de Justicia Federal, también de la provincial. Esa desconcentración no contó con los recursos necesarios.

Insólitas palabras del Ministro de Seguridad

Javier Alonso, ministro de Seguridad Bonaerense dijo el domingo en GPS, el programa que conduce Rolando Graña, realizó declaraciones totalmente descabelladas:

“Al asesino Patricio Correa lo detuvimos 5 veces y estaba suelto”.

“El 82% de las denuncias de los vecinos en la fiscalía las archivan, porque están colapsados. Este sistema de haber desfederalizado el narcomenudeo paralizó la justicia”.

“A nosotros nos llega un oficio de la Fiscalía el 3 de diciembre. El 6 de diciembre ya hay un acta donde se corrobora con una compra controlada que ahí se vende droga. El 19 de diciembre filmamos el interior del búnker. El 23 de diciembre volvimos a filmar el interior del búnker, y se identificó al líder de ese búnker” y el 6 de enero matan a Franco Vera .