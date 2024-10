Murió el ex ministro de Salud Ginés González García a los 79 años. Estaba internado en el Instituto Quirúrgico del Callao, donde luchaba contra un cáncer.

Murió el ex ministro de Salud Ginés González García. En su cuenta de Instagram, la familia publicó: «Con mucha tristeza hoy despedimos a un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Fue hijo, hermano, padre, abuelo y amigo. Su paso por este mundo dejó una huella y una impronta que seguirán abriendo caminos en cada uno de nosotros y nosotras.»

Y agregaron: «Su inquebrantable convicción por un mundo más justo fue un faro y un ejemplo de integridad en un camino muchas veces arduo. Su capacidad para escuchar, comprender y guiar a quienes lo rodeaban hizo que todos nos sintiéramos parte de algo más grande. Nos enseñó que el verdadero liderazgo se sustenta en el servicio, la empatía, la colaboración y el consenso.»

«Hoy, mientras lloramos su partida, también celebramos su vida. Recordaremos sus risas, su mirada siempre distinta, sus ideales por una Argentina mejor, y su eterna pasión por Racing», rememoraron en el posteo de Instagram. Y finalizaron con: «Gracias Ginés. Por ser un hombre extraordinario, el sanitarista contemporáneo que cambió paradigmas y cultivó su lealtad de un modo único. Su memoria vivirá en nuestros corazones y en cada paso que demos hacia un mundo”.

Ginés González García nació el 31 de agosto de 1945 en San Nicolás de los Arroyos y se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba.

Militante político y sanitarista, entre 1988 y 1991 había ocupado el puesto de Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires bajo la administración de Antonio Cafiero. En enero de 2002 fue nombrado por primera vez Ministro de Salud de la Nación por el gobierno de Eduardo Duhalde. Luego, fue confirmado en su cargo por Néstor Kirchner al asumir en 2003.

En 2007, con Cristina Kirchner como Presidenta, fue designado embajador en Chile. El cargo lo ocupó durante ocho años, hasta finales de 2015.

Regresó como Ministro de Salud en 2019, cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada cuando la Secretaría de Salud recuperaba su jerarquía de Ministerio. Entonces debió afrontar lo impensado. A los tres meses se desató la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo.

Al ser el centro de atención, recibió críticas de todos los sectores políticos, incluso de la sociedad civil. Luego, fue el periodista de investigación Horacio Verbitsky el que narró «ingenuamente» que había sido vacunado en el Hospital Nacional Posadas y se desató una investigación que los medios opositores a la cuarentena, al peronismo y al kirchnerismo denominaron «Vacunatorio VIP«.

El escándalo lo obligó a retirarse de la función pública. Entonces volvió a la actividad académicas y a intereses literarios. En julio de 2024 publicó su primera novela, Amantes y Alquimistas.

Y con respecto al proceso por el «Vacunatorio Vip» «estoy muy tranquilo con mi conciencia y así se lo he demostrado a la jueza cuando fui a declarar. Estuve mucho tiempo callado y, luego de hablar ante la justicia, expresé mi opinión y mi verdad. Estoy muy tranquilo y no tengo ningún tipo de problema cuando salgo a la calle, jamás he tenido un contratiempo. Al contrario, suelo tener respetuosos elogios», dijo a los medios.