El CEO de Flybondi dijo que reabrir El Palomar era una gran opción. A partir de los paros de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y la AAA (Asociación Argentina de Aeronavegantes), 30.000 personas dejaron de volar entre el viernes 13 y el sábado 14.

El CEO de Flybondi dijo que reabrir El Palomar era una gran opción. Al plegarse APA, quedaron afectadas el resto de las aerolíneas, ya que ese sindicato agrupa a los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal de handling, que mueve el equipaje del aeropuerto al avión y viceversa. Por el paro, Flybondi anunció que trasladaba sus vuelos de Aeroparque Jorge Newbery al Aeropuerto de Ezeiza, dado que este último cuenta con sus propios equipos de handling, por lo que el paro de APA y AAA no los afectaría.

A su vez, Flybondi ofreció 90% de descuento en los pasajes de aquellas personas que no pudieron trasladarse por el paro de APA y AAA.

En junio de este año se reactivó del debate y desde el gobierno nacional salieron a decir que el Aeropuerto de El Palomar no volvería a abrir porque no hay empresas interesadas.

Sin embargo, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, comenzó una campaña digital para volver a pensar en un «aeropuerto viable» como lo fue el de El Palomar.

«En momentos como este, pienso si retomar la actividad del Aeropuerto de El Palomar no sería una gran opción para garantizar la libertad de volar? Cuál es el impedimento?», tuiteó Mauricio Saba el viernes, cuando comenzó el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Flybondi mueve el 22% de los pasajeros de cabotaje; su competencia, JetSmart, el 12%; y Aerolíneas Argentinas el 64%. Lo contradictorio de esto es que tanto Flybondi como Aerolíneas Argentinas son muy criticadas, sin embargo tienen una clientela fidelizada.

Sana no dejó de cuestionar duramente a los gremios que fueron al paro. «Lamentablemente, algunos sindicatos han optado por usar a los pasajeros como rehenes, priorizando sus propios intereses. En Flybondi, más de 1500 empleados estan enfocados en brindar un servicio justo e inclusivo para todos.»

Pero cabe recordar que los pilotos, personal de abordo, del aeropuerto y administrativo que hizo operar Flybondi y el Aeropuerto de El Palomar no estaban sindicalizados.

Sana también está a favor de la política de «cielos abiertos». Eso está más que claro, y no es otra cosa que «eliminar la exclusividad de Aerolíneas Argentinas en ciertas rutas aéreas y permite la operación de aeronaves extranjeras con tripulación extranjera en el país.»

Claro que la rutas liberadas son las más rentables mientras la que quedarán en manos exclusivas de Aerolíneas Argentinas son las de menor tráfico. Este dilema es imposible de resolver excepto por la imposición de la desregulación del sector por parte del Gobierno Nacional, lo que ya está en marcha con el Decreto 599/2024.

E Aeropuerto de El Palomar fue cerrado al estallar la pandemia, en una medida que desde Aeropuertos Argentina habían justificado por necesidades económicas, dado que su operación no era rentable con dos líneas y poquísimos vuelos.

Flybondi y JetSmart terminaron en Aeroparque, sin las comodidades que ofrecía El Palomar y con ciertas restricciones, como la de no poder autoprestarse handling o peleas por los amarres. La pandemia pasó, y Flybondi y JetSMART se adaptaron al Aeroparque Jorge Newbery y ya no quisieron volver El Palomar que cerró definitivamente.

Hasta el viernes, tanto a Mauricio Sana como a Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART, respondieron el año pasado y este, que pudiendo desplegarse no veían necesario reabrir EL Palomar. Pero el paro de la semana pasada revirtió la opinión al menos de Sana y aceleró la corriente de opinión de privatizar Aerolíneas Argentinas y la de implementar «cielos abiertos».

Pero una entrevista gráfica de este año, Mauricio Sana incluso dijo que si Aeroparque y Ezeiza aguantan el tráfico del Gran Buenos Aires, El Palomar no debería existir por eficiencia operativa y agregó que «si vemos que no, porque Aeroparque ya llegó a niveles límites (como dicen hoy) y Ezeiza queda lejos o no favorece la conectividad, Palomar puede aparecer como necesidad».

Sin embargo, en agosto, ante una pregunta realizada por un diputado al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, en su informe al Congreso, sobre si el Gobierno Nacional se evalúa el retorno de vuelos comerciales a desde El Palomar, respondió que: «La Secretaría de Transporte informa que el Aeropuerto de Palomar nunca ha estado cerrado ni inhabilitado comercialmente por esta gestión. Simplemente hasta la fecha no existe ninguna línea aérea interesada de todas aquellas a las que se les ha ofrecido (por ejemplo, Flybondi o JetSMART)».