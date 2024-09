La Secundaria N°35 de Morón celebró sus 10 años con un emotivo acto. Se trata de la “Arturo Illia” de Palomar. Participaron alumnos, el director Ismael, familias y la comunidad educativa.

La Secundaria N°35 de Morón celebró sus 10 años de existencia. Se llevó adelante un acto en reconocimiento a su trayectoria educativa.

Participaron autoridades provinciales, representantes de la jefatura distrital Morón, desde San Luis el ex director Martín Volper, miembros del consejo escolar, equipos municipales y disfrutamos de la celebración con exposiciones artísticas de los alumnos y alumnas.

A través de un video, el ex director expresó: «Está bueno celebrar en estos momentos que son momentos dificiles. Hoy el edificio cumple 10 años, pero no fue facil llegar a tener nuestro propio edificio, hace alrededor de 12 años atras un grupo de docentes entre los que yo me encontraba como director comenzamos con una utopia y esa utopia se convirtio en una meta, en un sueño coletivo».

«Gracias a la colaboracion de un montón de personas, entre ellos Lucas Ghi, Hernán Sabbatella en el concejo deliberante y un grupo de docentes soñadores decidimos que esa utopia se convierta en realidad y asi llegamos a que en el 2014 nos entregaran nuestor propio edificio. Asique yo hoy me sumo desde San Luis a los festejos de la escuela», agregó.

Para finalizar, recitó un poema:

«Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la Tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede, simplemente, no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar. Nunca. A nada. A nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario y hacía muchos años que había dejado definitivamente de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano el mundo y yo ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro… pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces, un grupo de docentes nos pusimso en movimienot para dmeostrarle a nuestro alumnos que podiamos soñar a lo grande y tener nuestro propio edificio».