«Yo me levanto todas las mañanas para que el gobierno de Axel Kicillof sea el mejor. No sé a quién se le puede ocurrir que lo intentan erosionar al Gobernador. Máximo Kirchner le pone el cuerpo al gobierno provincial todos los días como lo hago yo», dijo Martín Sabbatella.

Sabbatella dijo que Máximo le pone el cuerpo al gobierno provincial «como lo hacemos todos». «Estanos en una situación muy compleja. Un plan de ajuste típico de la derecha que ya lo vimos en democracia con el menemismo, el macrismo y ahora con (Javier) Milei aunque este tiene características particulares porque aparece por fuera del sistema político», agregó Martín Sabbatella, el tres veces intendente de Morón.

Consultado sobre el origen de Javier Milei, Sabbatella no dudó en responder que es producto del «fracaso del gobierno de (Mauricio) Macri y de Alberto Fernández.» Las declaraciones las realizó al programa «Sentido Común» de Alejandro Cancelare.

Sin embargo, agregó el Presidente del COMIREC (Comité de Cuenca del Río Reconquista): «Nosotros opinamos durante el gobierno de coalición de Unión por la Patria. Y también lo hizo Cristina puertas adentro y cuando no fue escuchada las hizo públicas» para continuar: «Nosotros hicimos nuestras críticas, hay capítulos que estábamos de acuerdo y bancamos, otros que no estábamos de acuerdo y bancamos igual y capítulos muy especiales como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no bancamos y dijimos que iba a fracasar y lo hicimos público.»

Cuestionó fuertemente a Daniel Scioli a quién dijo que «cualquier colectivo lo deja bien» pero reivindicó a Sergio Massa «a pesar las diferencias que tenemos, lo valoro y respeto» por que «entre otras cosas, salvó el país que estaba en caída libre».

«La memoria corta es del fracaso, pero los doce años y medio de Néstor y Cristina fueron los mejores de los últimos 70 años. Esto también es cierto aunque quieran negarlo. Ahora bien, ¿quién lo niega? Los que prefieren el mercado al estado, la concentración a la distribución, la segmentación a la inclusión, el autoritarismo a la democracia», fue uno de los tantos análisis que hizo durante el programa.

A su vez reconoció «la crisis de representación del sistema político» y «dijo que es un tema que hay que abordarlo y ordenarlo» ya que «todas las carencias de gestión desde el estado lo convierten en un problema estructural».

Y volvió a reflexionar sobre Javier Milei. «No quiere que haya política ni Estado, porque sino el pueblo tiene poder y las empresas no podrían concentrarse. Nosotros tenemos que hacer el camino inverso. Cuando vos querés transformar hay tensiones y conflictos. La democracia ideal no es la que niega los problemas sino la que los resuelve.»

Sobre las «formas y modos» del Presidente de la Nación, les restó importancia. «El problema no es ese. Por mí que se peine como quiera. Pero si la forma de Cristina es criticable, entonces hay que hacer cola para cuestionar las de Milei», expresó para luego volver sobre el tema: «El problema de Milei no es que se peina, sino que quiere construir una Argentina pre todo, pre Mayo de 1810, pre Hipólito Yrigoyen, pre Juan Domingo Perón, pre democracia.»

En tanto, habló de la relación entre razón y mayorías. «No basta tener razón, hay que construir mayorías. Y no es a patadas como dicen algunos, es rompiendo fronteras sabiendo que el límite es la democracia. Primero Néstor y después Cristina construyeron mayorías. Por eso es la líder más importante de Argentina, la que tiene mayor vínculo con la sociedad, con el pueblo, la que desea que el movimiento nacional y popular sea transformador y no conservador.»

«En cambio -continuó- las empresas concentradas la quieren toda, toda, toda para ellos. Para que la sociedad pueda realizarse debe existir un estado que medie entre el rico y poderoso y el pobre y débil, entre aquel que nació rodeado de oportunidades y el que le tocó otro destino. Eso no lo hace el mercado, lo hace el estado. Por eso los grupos concentrados tienen que pensar en todos y tienen que parar. Pero prefieren el mercado» porque «el crecimiento con distribución e inclusión implica democracia y discusión».

«Ahora, el tema es que el Estado tiene que funcionar bien, no dejar de funcionar. Y nosotros tenemos que preocuparnos porque el Estado funcione bien. Para Milei lo que tiene que funcionar bien es el mercado», esta es la gran diferencia.

Y sobre los problemas internos, Martín Sabbatella dijo que «hablar de discusiones dentro del espacio cuando la leche está 1.500 pesos y los servicios aumentaron 700%, es descabellado. El gobierno de Axel (Kicillof) significa que hay otro camino, con otro rol del Estado, contra sensibilidad al gobernar y ahí estamos todos acompañando el proceso provincial. El que lo dice, que se haga cargo. Valoramos y creemos en este gobierno y este espacio que fundó y creo Néstor y Cristina.»

