La oficial Yanina Marotte terminó disparando y dando muerte a uno de los ladrones que la atacó mientras esperaba el colectivo en La Matanza. Fue sobreseída.

Quedó libre la policía que mató un ladrón. El hecho se hizo viral. Ocurrió el miércoles 6 de marzo de 2024 cuando Yanina Marotte estaba esperando el colectivo vestida de civil. En ese momento los dos delincuentes trataron de inmovilizarla para robarle su teléfono celular. Pero la agente logró zafarse y repelió el asalto dando la voz de alto. Finalmente terminó disparando y dio muerte a uno de los ladrones.

Yanina Marotte quedó detenida a la espera de una resolución judicial de legítima defensa. Pero su situación procesal cambió hoy ya que el Juzgado N°15 dictó «falta de mérito para procesar» a la oficial, lo que finalmente la sobreseyó.

Yanina Marotte, de 33 años, dijo sobre la madrugada del 6 de marzo: «Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió. Se me vino la imagen de mi nena en la cabeza. Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a ella.»

Los hechos

La agente pertenece a la Policía Federal Argentina y mató a un delincuente que le había robado su celular mientras esperaba un colectivo en una parada en el Barrio Inta de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió el el miércoles 6 de marzo a las 6.55. Quedó grabado por cámaras de seguridad. Se ve en la vereda de la colectora de la avenida General Paz a Yanina Marotte, Cabo 1° de la fuerza de seguridad defendiéndose de los dos ladrones.

La mujer estaba esperando el transporte público en esa zona, precisamente a la altura del puente Pedro de Mendoza, donde dos ladrones la abordaron para robarle.

«Cuando me levanto a la par (de uno de los delincuentes), también se levanta él (el atacante que la tiró al piso) y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo. Era él o yo. Aparte había mucho ruido de autos, de motos y muchas explosiones», declaró Yanina Marotte.

La falta de mérito para procesarla estuvo a cargo la jueza Karina Zucconi quien dijo que su actitud fue «necesaria, proporcional, razonable y no excesiva.»

Marotte estaba imputada por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por personal policial. Pero estuvo libre mientras se realizó el proceso judicial.

