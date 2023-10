- Publicidad -

Conocé a la banda de Ituzaingó ganadora del concurso de bandas. Se trata de Groova Ipa quien alcanzó el título de ganadores de la edición 2023.

Conocé a la banda de Ituzaingó ganadora del concurso de bandas que tuvo lugar en el Teatro Gran Ituzaingó. Este festival se realiza hace más de 20 años y reúne lo mejor de la música y el talento local.

Durante el año, más de 60 bandas de Ituzaingó se presentaron en el escenario de la Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui), disputando un lugar en la siguiente ronda gracias al voto del público.

Los finalistas fueron GroovaIpa, Purgatorio Rock, Espejo Humeante y Santiago Vaina, quienes tuvieron su bloque de presentación en la final.

- SUSCRIBITE GRATIS -

De la noche también participó la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó y el cierre estuvo a cargo de Santiago Gonella, reconocido compositor y músico argentino.

Gonella es el actual tecladista de «Ella es tan cargosa”, una banda argentina de rock. Se formó a mitad del año 2000 en Ituzaingó. El nombre fue tomado de una canción de los Beatles incluida en el album «Abbey Road» (llamada «I Want You –She’s So Heavy»). Entre sus temas más reconocidos se encuentran Ni siquiera entre tus brazos, Llueve, En redondel y Refugio.

El jurado estuvo integrado por los músicos y productores Juliana Scellato, Santiago Gonella y Diego Vázquez.